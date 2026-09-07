Sheinbaum: deuda del Fobaproa es “prácticamente impagable” para los mexicanos

El diseño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), convertido posteriormente en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), mantiene una deuda que es “prácticamente impagable” para los mexicanos, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Fobaproa fue creado en 1990 y, en 1998, el Congreso de la Unión aprobó que alrededor de 550 mil millones de pesos de pasivos bancarios fueran asumidos como deuda pública.

Desde entonces, los contribuyentes mexicanos han destinado más de 2 billones de pesos únicamente al pago de intereses, sin que estos recursos representen una reducción significativa del capital, situación que mantiene vigente la deuda.

En un estudio reciente que hace Secretaría de Hacienda muestra que en realidad pues nunca va a acabar de pagarse, porque nunca se paga el capital, solamente se paga una parte de los intereses y además otra parte se financia con deuda”, expuso la presidenta.

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Sheinbaum adelantó que en los próximos días funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudirán a la conferencia matutina para explicar cómo fue diseñado el Fobaproa, cómo se ha modificado a lo largo de los años y por qué resulta inviable que la deuda termine de pagarse en 2050, como se había estimado.

“Cómo fue que se diseñó el FOBAPROA desde su origen, cómo ha ido modificándose y cómo desde nuestra perspectiva, porque se pensaba que en el 2050 por ahí se iba a terminar de pagar, pero en las condiciones actuales pues difícilmente se va a pagar en el 2050”, señaló.

La mandataria insistió en que la explicación buscará dejar claro el mecanismo mediante el cual se ha mantenido la deuda y el impacto que representa para las finanzas públicas.

Y ya lo vamos a explicar, que venga el secretario de Hacienda, la subsecretaria del ramo para poder explicar claramente cómo se hizo el FOBAPROA y cómo es una deuda pues prácticamente impagable para las y los mexicanos”, sentenció.

Además, Sheinbaum adelantó que Hacienda expondrá qué empresas fueron beneficiadas indebidamente con el rescate bancario, al tiempo que cuestionó el contubernio político entre el PRI y el PAN durante el periodo en que se consolidó el Fobaproa.