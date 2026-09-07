El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anuncia la nueva ruta Guadalajara–París de Aeroméxico

El estado de Jalisco sumará una nueva conexión internacional con la apertura de la ruta aérea directa Guadalajara–París, operada por la aerolínea Aeroméxico a partir del 13 de abril de 2027. El itinerario despegará desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y ofrecerá tres frecuencias semanales, convirtiendo a la capital francesa en el segundo destino europeo con vuelo directo desde la entidad, junto con Madrid. Con este enlace sin escalas, la región occidente del país amplía su oferta de transporte aéreo internacional en un periodo de expansión y modernización de su principal terminal aeroportuaria.

El anuncio de este proyecto fue realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó la relevancia de la ruta para impulsar el turismo, las actividades empresariales y la atracción de inversiones hacia la entidad. La implementación del vuelo busca facilitar los traslados turísticos, corporativos, académicos y culturales entre ambas demarcaciones, eliminando la necesidad de realizar conexiones intermedias y consolidando a la capital jalisciense como un punto estratégico de entrada a México.

Además de incrementar las opciones de viaje para los pasajeros, la apertura del vuelo directo fortalecerá las relaciones económicas y comerciales entre Jalisco y Francia. La estrategia aeroportuaria apunta a diversificar la llegada de viajeros internacionales, acercar la estructura productiva local a nuevos mercados en Europa y posicionar a Guadalajara como uno de los nodos de conectividad más importantes del territorio nacional.