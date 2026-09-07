Aseguran más de media tonelada de damiana y orégano en Querétaro

Más de 600 kilogramos de damiana y orégano fueron asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante un operativo realizado en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en el municipio de Peñamiller.

El decomiso ocurrió porque las personas que tenían estos productos no pudieron demostrar que su recolección y almacenamiento eran legales, por lo que la autoridad consideró que se estaba incumpliendo la legislación forestal.

El operativo se realizó el pasado 27 de agosto, con la participación de inspectores de la Profepa y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los recorridos se llevaron a cabo en diferentes puntos previamente identificados como posibles sitios de acopio ilegal.

La finalidad fue evitar que la damiana, el orégano y otros productos forestales sean recolectados, almacenados o comercializados sin contar con los permisos correspondientes.

La Profepa explicó que la extracción de estas plantas sin autorización puede afectar su regeneración natural, es decir, su capacidad para volver a crecer, y poner en riesgo que estos recursos estén disponibles para las futuras generaciones.

Por esta razón, los más de 600 kilos de producto quedaron asegurados y la dependencia anunció que iniciará procedimientos administrativos contra los recolectores que no tengan los permisos necesarios.

La Profepa recordó que quienes recolectan, transportan o almacenan productos forestales deben acreditar su legal procedencia. Cortesía

Buscan proteger el aprovechamiento legal

Después del operativo, el 28 de agosto, representantes de la Profepa, Semarnat, Conafor y del Ayuntamiento de Peñamiller se reunieron con habitantes de las comunidades que sí cuentan con autorización para recolectar estos productos.

Durante el encuentro se acordaron acciones para proteger los recursos naturales y promover que su aprovechamiento se realice de manera ordenada y sustentable.

La Profepa recordó que quienes recolectan, transportan o almacenan productos forestales deben acreditar su legal procedencia. De no hacerlo, pueden enfrentar sanciones establecidas en la legislación federal.

La dependencia señaló que continuará con los operativos de vigilancia en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda para combatir el aprovechamiento ilegal y proteger los recursos forestales de la región.