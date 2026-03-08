En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una ceremonia conmemorativa en el Campo Marte donde destacó el papel histórico de las mujeres en la construcción del país y reconoció los avances logrados en materia de igualdad de derechos, aunque advirtió que todavía existen desafíos pendientes.

La mujeres mexicanas hemos sido tejedoras de la patria", afirmó la mandataria durante su discurso ante integrantes de las Fuerzas Armadas, autoridades federales y miembros de su gabinete reunidos este 8 de marzo de 2026 en la capital del país.

La presidenta también subrayó que los avances en derechos y participación de las mujeres en la vida pública han sido resultado de décadas de lucha social.

Aún hay retos por delante, la igualdad plena se construye todos los días", agregó.

Reconocimiento a mujeres de las Fuerzas Armadas

Durante la ceremonia, la presidenta destacó el papel de las mujeres dentro de las instituciones de seguridad y defensa del Estado, particularmente en el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional.

Sheinbaum señaló que las mujeres militares han demostrado capacidad, disciplina y compromiso en tareas fundamentales para la seguridad del país, además de participar en operaciones nacionales e internacionales.

En ese contexto, afirmó que su presencia dentro de estas instituciones refleja los avances hacia una mayor igualdad de oportunidades dentro del servicio público y las estructuras del Estado.

Durante el acto oficial también se entregaron condecoraciones y reconocimientos a mujeres destacadas de las Fuerzas Armadas, en presencia de mandos militares y autoridades federales.

Participación histórica de las mujeres La mandataria recordó que el Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las luchas de trabajadoras que hace más de un siglo exigieron justicia, respeto y derechos laborales, movimiento que con el tiempo impulsó transformaciones sociales y políticas en distintas partes del mundo.

Según explicó, el reconocimiento a las mujeres debe reflejarse no solo en el discurso público, sino también en la vida cotidiana, el trabajo, el hogar y las instituciones.

Debemos comenzar a reconocer a las mujeres en la historia, en el espacio del hogar y en los espacios de trabajo”, sostuvo la presidenta durante su intervención.

Asimismo, anunció que marzo de 2026 será un periodo dedicado al reconocimiento de los derechos de las mujeres en México, con actividades enfocadas en visibilizar su papel en distintos sectores de la sociedad.

Mensaje del secretario de la Defensa Nacional

Durante la ceremonia también participó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien dirigió un mensaje a la jefa del Ejecutivo federal.

El mando militar destacó el significado histórico de que una mujer encabece el gobierno y sea comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

“Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandante suprema de las fuerzas armadas. Usted ha marcado un hito histórico de que todo es posible con determinación y pasión”, expresó.

El general también resaltó la participación de las mujeres dentro de la institución castrense.

Las mujeres militares han probado su carácter y su valor como en paracaidismo y fuerzas especiales, además participan en operaciones de paz en diferentes países que se encuentran en conflicto”, señaló.

Condecoraciones y reconocimientos En el evento conmemorativo por el 8M, varias efectivas militares recibieron condecoraciones y distinciones por su trayectoria y desempeño dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La presidenta subrayó que el trabajo de las mujeres militares es un ejemplo de vocación de servicio y compromiso con el país, además de una muestra de que las mujeres pueden desempeñar cualquier función dentro de las instituciones públicas.

Al dirigirse a las integrantes de las fuerzas armadas, la mandataria reconoció su labor y dedicación.

Su esfuerzo no pasa desapercibido, su ejemplo nos inspira cada vez que portan el uniforme, que el amor a México se expresa en el servicio”, concluyó.

