Empresas mexicanas se manifiestan a favor de fortalecer el T-MEC

Las empresas mexicanas manifestaron su interés en mantener y fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante la revisión trilateral prevista para este año, de acuerdo con un informe de consulta pública difundido por la Secretaría de Economía de México.

El documento resume la opinión de compañías y actores económicos que consideran que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es clave para garantizar la seguridad de las inversiones, la estabilidad comercial y la protección de las cadenas de suministro en América del Norte.

La publicación del informe ocurre a pocos días de que México y Estados Unidos inicien conversaciones bilaterales que servirán como paso previo para la revisión conjunta del acuerdo comercial con Canadá.

T-MEC, pieza clave para la economía

El tratado comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2020 ha sido identificado por el sector empresarial como uno de los pilares de la economía mexicana.

El informe destaca que aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado de Estados Unidos, lo que convierte al acuerdo en un instrumento fundamental para la integración productiva regional.

Desde la perspectiva empresarial, el T-MEC ofrece certidumbre jurídica para la inversión extranjera, promueve el comercio regional y fortalece la competitividad de América del Norte frente a otras regiones económicas.

El T-MEC, firmado durante el primer mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, establece un mecanismo de revisión conjunta entre los tres países en 2026 para determinar su continuidad.

En caso de que México, Estados Unidos y Canadá acuerden su prórroga, el tratado continuará vigente por otros 16 años.

Sin embargo, si no se alcanza un consenso, el acuerdo entraría en un esquema de revisiones anuales, lo que distintos sectores industriales consideran un escenario de incertidumbre que podría debilitar el pacto comercial.

Empresas piden fortalecer el tratado

Según el informe difundido por la Secretaría de Economía, la mayoría de las empresas participantes en la consulta pública considera que el tratado debe fortalecerse, en lugar de abrir una renegociación completa.

El sector privado subraya que el acuerdo ha contribuido a consolidar las cadenas de suministro regionales, especialmente en sectores estratégicos como manufactura, automotriz, electrónica y agroindustria.

Las empresas también consideran que el marco comercial trilateral permite competir con mayor eficiencia frente a economías asiáticas y europeas, al facilitar el comercio dentro de América del Norte.

México y EU alistan primera ronda de negociaciones

El pasado 5 de marzo, el titular de la Secretaría de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciaron el inicio de discusiones bilaterales preparatorias para la revisión del T-MEC.

Durante el encuentro, ambos funcionarios instruyeron a los equipos negociadores a comenzar conversaciones enfocadas en garantizar que los beneficios del acuerdo se concentren principalmente en los países miembros.

Entre los temas prioritarios se encuentran la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen y el refuerzo de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

De acuerdo con los planes anunciados por ambas delegaciones, la primera reunión de negociadores se llevará a cabo durante la semana del 16 de marzo.

Posteriormente, los equipos de negociación mantendrán reuniones periódicas como parte del proceso de revisión conjunta del acuerdo comercial.

Este proceso será clave para definir el futuro del T-MEC y el rumbo de la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los bloques comerciales más relevantes del mundo.

