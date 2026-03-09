IMPI y PiSA dialogan sobre impulso a patentes e innovación farmacéutica en México

Representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de PiSA Farmacéutica sostuvieron una reunión de trabajo para dialogar sobre acciones orientadas a fortalecer la innovación, la protección de la propiedad industrial y el acceso a tratamientos para la población mexicana.

Durante el encuentro, encabezado por el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI, y con la participación de Heriberto Castañeda, director general de PiSA Farmacéutica, se abordó la relevancia de impulsar el registro de patentes, modelos de utilidad y marcas, como herramientas que fomentan el desarrollo tecnológico y la competitividad del sector salud.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la colaboración institucional para el combate a la piratería de insumos para la salud, una práctica que representa riesgos para la seguridad de los pacientes y para la integridad del sistema sanitario.

En la reunión también se conversó sobre el papel de la investigación y desarrollo de moléculas generic-plus, es decir, innovaciones dentro del ámbito de los medicamentos genéricos que permiten ampliar el acceso a tratamientos y mejorar las opciones terapéuticas disponibles para la población.

Reiteraron la disposición de continuar trabajando de manera coordinada para generar condiciones que favorezcan la investigación, la competitividad y la salud pública.

Otro de los ejes centrales del diálogo fue la necesidad de reforzar la vinculación entre gobierno, academia e industria, con el objetivo de generar conocimiento, valor y soluciones que contribuyan a mejorar la atención médica y el bienestar de las personas.

Las partes coincidieron en que la innovación, la protección de la propiedad industrial y la colaboración interinstitucional son elementos clave para fortalecer el sistema de salud y avanzar hacia un mayor acceso a medicamentos seguros y de calidad en México.

