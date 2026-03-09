EU puede apoyar a México si evita el tráfico de armas: Sheinbaum ante dichos de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a las nuevas declaraciones del mandatario de los Estados Unidos, respecto a que su país está interesado en apoyar a México en cuestiones de seguridad.

Al respecto, la jefa de Estado, mencionó en el marco de su conferencia mañanera de este lunes que si el presidente del país vecino está interesado en apoyar a México en cuestiones de seguridad, “puede ayudar muchísimo frenando el tráfico de armas”.

Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho, que detengan el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, señaló.

En este contexto, la doctora Sheinbaum Pardo recordó que por lo menos el 75 por ciento del armamento de los grupos delincuenciales proviene del vecino país del norte, dato que apuntó la propia mandataria está respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La exjefa de gobierno de la CDMX reiteró que con EU sólo se colabora y coopera en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad. REUTERS

Si Estados Unidos impide el tráfico de armas, los grupos de la delincuencia no van a tener este tipo de armamento de alto poder para realizar sus actividades delincuenciales", refirió.

En otro orden de ideas, la primera presidenta del país fue enfática al mencionar que varias han sido las ocasiones en que ha negado la propuesta del estadunidense en el sentido de que su ejército ingrese a territorio mexicano con el fin de combatir al crimen organizado.

Lo hemos hecho muchas veces, hemos dicho que 'no' y, orgullosamente, seguimos diciendo que 'no'”, apuntó.

Por último, la exjefa de gobierno de la CDMX reiteró que con Estados Unidos sólo se colabora y coopera en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en el país la realizan única y exclusivamente autoridades mexicanas.

Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México la realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional", finalizó.

fdm