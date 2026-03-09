Prevén renovar estrategia para mantener tope de gasolina en 24 pesos

El Gobierno de México reforzará la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular, luego de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, anunció que en los próximos días se renovará la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se mantiene en 23.59 pesos por litro, lo que refleja una tendencia de estabilidad en el mercado de combustibles desde septiembre de 2025.

El objetivo central de la estrategia es mantener el litro de gasolina Magna por debajo de los 24 pesos en la mayor parte del país, un compromiso que el gobierno busca sostener mediante acuerdos con el sector gasolinero y un monitoreo constante del mercado.

Estrategia de estabilización del precio de la gasolina

De acuerdo con César Iván Escalante Ruiz, la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina ha permitido que el costo del combustible no supere los 24 pesos por litro en promedio desde septiembre del año pasado.

Destacar la relevancia de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del precio de la gasolina que ha permitido prácticamente desde el mes de septiembre que el litro de gasolina regular esté por debajo de los 24 pesos”, explicó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El funcionario detalló que el comportamiento del precio muestra una tendencia estable, con un promedio de 23 pesos con 59 centavos por litro, mientras que en las últimas semanas se ha ubicado en 23.54 pesos.

Ante este panorama, adelantó que las autoridades federales sostendrán reuniones con empresarios del sector gasolinero para renovar el acuerdo que ha permitido mantener este nivel de precios.

El objetivo central de la estrategia es mantener el litro de gasolina Magna por debajo de los 24 pesos en la mayor parte del país. Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba

Monitoreo nacional del mercado de combustibles

El informe presentado por Profeco forma parte del seguimiento semanal que realiza el gobierno federal a través del programa “Quién es quién en los precios de los combustibles”, herramienta que permite analizar el comportamiento del mercado energético en todo el país.

Este sistema identifica las estaciones de servicio con precios más competitivos, pero también permite detectar aquellas que registran precios más altos o márgenes de ganancia elevados.

Además del precio final al consumidor, el monitoreo revisa los márgenes de ganancia por litro, un indicador clave para detectar posibles irregularidades en la comercialización de gasolina.

Dónde se vende la gasolina más barata la gasolina

De acuerdo con el reporte presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor, uno de los precios más bajos del país se registró en una estación Pemex ubicada en Pachuca de Soto, en Hidalgo, donde el litro de gasolina regular se vendió en 23.15 pesos.

El monitoreo también identificó precios competitivos en estaciones ubicadas en Mérida, Morelia, Chihuahua y Chiapa de Corzo, donde el combustible se comercializó entre 23.35 y 23.40 pesos por litro.

Incluso algunas estaciones de otras marcas, como una gasolinera Mobil en Torreón, Coahuila, registraron precios cercanos a ese rango, lo que refleja un comportamiento competitivo en el mercado energético nacional.

Gasolineras con precios más altos

El reporte también identificó estaciones donde el precio de la gasolina supera el promedio nacional, lo que ha llevado a las autoridades a mantenerlas bajo supervisión.

Uno de los casos señalados fue una estación Petro Seven ubicada en Arteaga, donde el litro alcanzó 24.99 pesos, con un margen de ganancia de 3.27 pesos por litro.

Situaciones similares se registraron en estaciones Oxxo Gas en Irapuato, Guanajuato, así como en una gasolinera Mobil en Cancún, Quintana Roo.

Otros puntos donde se detectaron márgenes elevados se localizan en Bahía de Banderas, Cuautla y Santo Domingo Tehuantepec, donde las ganancias superaron los dos pesos por litro, lo que llevó a las autoridades a revisar el comportamiento de estos establecimientos.

La Profeco informó que al 6 de marzo de 2026 el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.54 pesos por litro, indicador que confirma la estabilidad del mercado de combustibles en el país.

Ante este escenario, el gobierno federal reiteró que continuará con el monitoreo permanente del precio de la gasolina, además de renovar el acuerdo con el sector gasolinero para mantener el litro de gasolina por debajo de los 24 pesos en la mayor parte del territorio nacional.

Las autoridades también recordaron que los consumidores pueden consultar el programa “Quién es quién en los precios”, una herramienta que permite comparar costos entre estaciones y tomar decisiones informadas al momento de cargar combustible.

asc