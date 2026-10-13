Sheinbaum descarta crisis en salud y defiende inversión prioritaria en el sector

Ante las protestas del personal de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este sector ha sido uno de los que ha recibido mayor inversión por parte del gobierno federal. Destacó la contratación de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, así como el avance en la basificación de trabajadores, aunque reconoció que aún persisten rezagos en las condiciones laborales.

Durante la conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo informó que en los últimos dos años se concluyeron 34 hospitales, algunos de los cuales comenzaron a construirse durante la administración anterior. Además, señaló que se incorporaron mil 840 camas hospitalarias, entraron en operación 650 quirófanos y se distribuyeron 300 millones de piezas de medicamentos a través de las Rutas de la Salud del IMSS Bienestar.

No hemos estado cruzados de brazos, llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país. Todavía nos falta”, reconoció.

Sheinbaum admitió que todavía hay médicos con contratos anuales y salarios inferiores a los que deberían percibir, por lo que aseguró que serán basificados. También señaló que hace falta contratar a más especialistas y mejorar las becas que reciben los médicos residentes.

Nos falta mucho. Médicos que todavía tienen contratos anuales con menores sueldos que los que deben ser. A todos ellos los vamos a basificar. Nos falta todavía contratar más médicos especialistas. Nos falta, este es un mensaje a todos los residentes, subir la beca de los residentes, porque hay que subir la beca de los residentes, ganan menos del salario mínimo y muchas veces en ellos recae el gran trabajo de los médicos especialistas”, expuso.

La mandataria detalló que durante los últimos dos años se contrataron 22 mil 456 médicas y médicos, así como 21 mil 074 enfermeras y enfermeros. A estas cifras se suman 20 mil trabajadores destinados al programa Salud Casa por Casa y 55 mil 722 personas basificadas en el IMSS Bienestar.

Pese a estos avances, reconoció que aún existen pendientes en la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y aseguró que su administración atenderá estas demandas.

Todo eso lo vamos a atender. Ahora, de ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal, tampoco”, sostuvo.

La presidenta también reveló que ha enviado a personas de su confianza a hospitales para conocer de primera mano las condiciones en las que trabaja el personal, así como la situación del abasto de medicamentos e insumos médicos.

Finalmente, indicó que la propuesta de incremento salarial del gobierno federal para los trabajadores del sector salud es de 5.1 por ciento en términos reales.