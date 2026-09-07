Sheinbaum: planta de amoniaco en Topolobampo no está cancelada; “aún no se toma una decisión”

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la planta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa, no ha sido cancelada, aunque tampoco existe una decisión definitiva sobre su futuro, debido a que el gobierno federal mantiene un proceso de diálogo con las comunidades de la región.

Durante su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo explicó que el proyecto tiene un avance importante y recordó que su construcción comenzó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país explicó que ante las inconformidades surgidas posteriormente por este tema, distintas dependencias federales realizan consultas y asambleas con los habitantes.

Se está trabajando en la zona, haciendo consultas a la población, trabajando, dialogando. La planta ya tiene un avance muy importante”, señaló.

La mandataria indicó que las autoridades revisan, entre otros aspectos, los compromisos que la empresa adquirió con las comunidades, algunos de los cuales, según los reclamos, no se habrían cumplido.

También se analiza la situación ambiental de la zona, incluida la contaminación existente en la laguna de Ohuira, así como la validez de los estudios de impacto ambiental.

“Hasta que se termine esto, pues no se toma una decisión”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta reiteró que el proyecto sigue adelante, pero su gobierno escuchará a las comunidades antes de determinar su postura final:

La planta sigue, no se ha cancelado. Pero hay consulta a todas las comunidades por todos los planteamientos que tienen y se está trabajando con todas, una a una”.

Durante la protesta, alrededor de 20 activistas colocaron mensajes dirigidos a la presidenta, entre ellos “Presidenta: proteja Topolobampo”. Especial

Greenpeace protesta en el Zócalo contra planta

Este lunes, activistas de Greenpeace México y miembros del Colectivo ¡Aquí No! realizaron una manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la cancelación del proyecto impulsado por Grupo Proman, mediante Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Durante la protesta, alrededor de 20 activistas colocaron mensajes dirigidos a la presidenta, entre ellos “Presidenta: proteja Topolobampo”, además de desplegar una manta con la frase “¡En México no!”.

Greenpeace señaló que la planta tendría capacidad para producir 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco al día y advirtió sobre sus posibles impactos ambientales en la Bahía de Ohuira, así como riesgos para las comunidades y especies de la región.

Mientras los colectivos exigen cancelar la obra, el gobierno federal mantiene abiertas las consultas y la revisión de los compromisos de la empresa, por lo que el futuro de la planta aún no está definido.