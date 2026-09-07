La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 7 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 7 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

8:20 Horas | Sheinbaum critica reunión de Fox con 'Alito' Moreno para alianza en 2027; "van en camino de regreso a la corrupción"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la reunión del exmandatario Vicente Fox Quesada con el líder del PRI, Alejandro Moreno, con miras a las elecciones de 2027 para formar un frente denominado "Alma con México" para intentar frenar a Morena.

"Recurren a Fox, que Fox es un traidor a la democracia, primero por el desafuero y luego por el fraude electoral del 2006. Ahora imagínense va y se pone una corbata roja y va a las oficinas del PRI de Alito a decir vamos a salir juntos. No bueno, hay la llevan, síganle, van en el camino del regreso a la corrupción, Fox y Alito juntos"

"Eso es lo que ofrecen al pueblo de México y mientras sigan ofreciendo eso pues no les va a ir muy bien que digamos porque aquí hay proyecto de nación, allá hay regreso al pasado", mencionó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 7 de septiembre: Video completo