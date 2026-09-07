Pensión Bienestar: continúa la dispersión de septiembre; ¿que letra inicia la semana cobrando?

La dispersión de las Pensiones para el Bienestar continúa este lunes 7 de septiembre de 2026, como parte del operativo de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre. De acuerdo con el calendario oficial, el depósito se realiza de manera escalonada y tomando como referencia la primera letra del apellido de cada derechohabiente.

¿Qué letra cobra hoy la Pensión Bienestar?

Este lunes 7 de septiembre reciben su depósito las personas cuyo primer apellido comienza con las letras D, E y F.

Los recursos son depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una sucursal para retirar el dinero inmediatamente. Los beneficiarios pueden utilizar los recursos desde el momento en que el depósito queda disponible.

El calendario de pagos para este bimestre inició el 1 de septiembre con la letra A y continuará hasta el 25 de septiembre, cuando concluirá la dispersión para las letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Para el bimestre septiembre-octubre, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos.

También se realizan durante este periodo los pagos correspondientes a otros Programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Calendario de pagos:

D, E, F: lunes 7

G: martes 8 y miércoles 9

H, I, J, K: jueves 10

L: viernes 11

M: lunes 14 y martes 15

N, Ñ, O: jueves 17

P, Q: viernes 18

R: lunes 21 y martes 22

S: miércoles 23

T, U, V: jueves 24

W, X, Y, Z: viernes 25

La dispersión se realiza de forma directa y sin intermediarios a través del Banco del Bienestar.