Sheinbaum abre posibilidad a regular acceso de menores a redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de un debate nacional sobre la regulación del acceso de redes sociales en menores de edad, así como el uso de la inteligencia artificial.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República sostuvo que este año el país debe debatir sobre hasta dónde debe utilizarse la inteligencia artificial, así como el uso de redes sociales, como ocurre en otros países y la encíclica del Papa León XIV.

Es demasiado tiempo el que las niñas, niños, jóvenes están en la pantalla y hay muchísimos estudios, incluso, hay legislaciones en todo el mundo relacionadas con el uso de la pantalla. En muchos estados de la República ya se prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, principalmente educación básica. Entonces, sí tenemos que entrar a esa discusión”, expresó.

La jefa del Ejecutivo advirtió a las familias que darle un teléfono a un bebé, para distraerlo, puede generar consecuencias negativas como es la adicción a las pantallas, por lo que debe ser regulado el uso.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Sobre la Inteligencia Artificial, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que esta tecnología debe regularse tanto en escuelas, donde es usado para realizar tareas, como en campañas electorales.

Es muy importante de revisar el uso de la inteligencia artificial, de regularlo. Por ejemplo, en las escuelas, ahora ya en muchas universidades ya nos dejan trabajos como calificación. Antes era muy común o era examen o trabajo en casa. Y ahora ya casi no se hace trabajo en casa, porque se usa demasiado la Inteligencia Artificial para poder hacer un trabajo y nadie dice si está bien o está mal”, agregó,

“Entonces, desde esos temas tan sencillos hasta temas mucho más complejos, de hasta dónde debe utilizarse la Inteligencia Artificial, incluso también en las campañas electorales”.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Sobre la posibilidad de penalizar el uso de la Inteligencia Artificial, consideró que tiene ventajas y desventajas, por lo que se pronunció por abrir una discusión nacional sobre la regulación de esa tecnología.

Así lo consideró a propósito de la polémica surgida por una legislación aprobada en San Luis Potosí, estado que tipificó como delito el uso indebido de la Inteligencia Artificial a través de reformas al Código Penal, que propone penas de dos a cinco años de prisión.

Se establece como un delito la manipulación de imágenes o voz, la difusión de desinformación dolosa y el uso de la IA para afectar la confianza pública o la seguridad del Estado.