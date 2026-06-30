Sheinbaum celebra inversión de 20 mil mdp en salto tecnológico para el IMSS, ISSSTE e IMSS BIENESTAR

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se invierten 20 mil millones de pesos en el salto tecnológico que se implementa en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en beneficio de la derechohabiencia.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que dicha inversión ha permitido que en las tres instituciones de salud pública se compre nuevo equipamiento, entre ellos, de 17 resonadores magnéticos de última generación para el IMSS; 2 mil 275 nuevas camas y la reconstrucción de tres quirófanos para el ISSSTE; la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública y 174 equipos de alta especialidad para el IMSS Bienestar.

“Para que tengan una idea, la inversión que estamos haciendo en equipamiento de lo que ya se compró y lo que se va a hacer este año es de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contabilizar lo que podamos seguir comprando del 2027 al 2030. Pero son 20 mil millones de pesos de inversión en el salto tecnológico que estamos haciendo en las instituciones de salud”, celebró.

La Jefa del Ejecutivo remarcó que el equipamiento y el personal que lo opera forman parte del legado que su Gobierno busca dejar en el sistema de salud pública. Señaló que se contempla un Centro de Imagen para que sean las imágenes de los estudios las que viajen hacia los especialistas para su interpretación y no los pacientes.

“Estos equipos que se presentaron hoy tienen sus especialistas. Hay dos mecanismos en los que trabajamos todos los días: uno es la contratación de especialistas, ya he mencionado varias veces que ahora contratamos más especialistas que en el pasado, porque formamos más especialistas que los que se formaban en el pasado. Y además hay recursos para poderlos contratar”, declaró.

En su intervención, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” de Villahermosa, con la que se puede realizar cirugía a un feto dentro del útero. A la fecha ya se han realizado tres procedimientos y se está en protocolo de estudio de siete más.

Alejandro Svarch indicó que en el IMSS Bienestar se avanza en la incorporación de 174 equipos de alta especialidad con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, lo que incluye: cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con Inteligencia Artificial, cinco equipos de resonancia magnética, 47 tomógrafos, incluyendo tres con simuladores.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se destinaron 205 millones de pesos para adquirir 2 mil 275 nuevas camas, de las que ya se han instalado mil 75 en 33 unidades hospitalarias.