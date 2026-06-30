Guardia Nacional consolida la paz en México: Sheinbaum

La Guardia Nacional, corporación que cumple siete años de haber sido creada, es parte de la estrategia de consolidación y protección de la paz que construye el Estado Mexicano, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al conmemorar en Huehuetoca, Estado de México, el séptimo aniversario de la creación de la Guardia Nacional, la titular del Ejecutivo estableció que la Guardia Nacional logró consolidarse y ser la corporación que otorga más confianza a los ciudadanos mexicanos.

“Cada integrante de la Guardia Nacional debe recordar que detrás de cada operativo hay personas, familias y comunidades que depositan su confianza en el Estado Mexicano para vivir en paz. Su misión consiste en proteger la vida, la dignidad, el patrimonio y los derechos de todas y todos los mexicanos.

“Su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza”, consideró Sheinbaum.

La presidenta puntualizó que la Guardia consta de 125 mil elementos y 590 cuarteles distribuidos en todo el país, y la capacitación que reciben de la Defensa Nacional ha permitido que sus efectivos puedan integrarse lo mismo a tareas de ayuda a la población en casos de desastre, que en tareas de consolidación de la seguridad pública.

“Su misión es proteger la paz que el gobierno de México, el Estado Mexicano, estamos construyendo todos los días, cuidar a una nación que ha decidido avanzar con justicia y con honestidad y con humanismo”, sentenció la presidenta.

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, puntualizó que la Guardia Nacional ha logrado en siete años consolidarse como la corporación que genera más confianza entre la población.

“Permiten que siete de cada diez mexicanos confíen en esta institución, de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana, del INEGI, nivel más alto de confianza que se tiene registro de las instituciones de seguridad pública en México”, detalló Trevilla.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, destacó que la corporación lleva a cabo una coordinación estrecha con las demás corporaciones de seguridad del país.

“No solo nació para enfrentar el crimen o para intervenir en emergencias. Nació para ser la expresión viva de un estado que protege con humanidad, que actúa con legalidad, con honestidad y que sirve con integridad y valentía a su pueblo y a su patria”, recalcó Briseño.

A la conmemoración del séptimo aniversario de la Guardia Nacional acudieron integrantes del gabinete presidencial, los presidentes del Senado y del Poder Judicial, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.