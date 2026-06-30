Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, estamos tranquilos: Sheinbaum sobre T-MEC

La presidenta la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno federal “ha hecho todo lo que se tenía que hacer” para que el T-MEC se extienda automáticamente por otros 16 años, además de que México y Canadá ya firmaron su posición, siendo solo cuestión de Estados Unidos que acepte si respalda esta opción.

Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho de la posición del Gobierno de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana si el posicionamiento es 10 años y en todo caso se verá si hay revisiones y cada cuánto”, expresó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina EXCÉLSIOR le consultó a la Mandataria federal si coincidía con la visión del sector empresarial de que el acuerdo del T-MEC se logrará hasta después de las elecciones en noviembre.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo puntualizó que su Gobierno está tranquilo, pues se hizo todo lo que se debía de hacer en las negociaciones, pero será una decisión del Presidente Donald Trump. Además, enfatizó que el empresariado son defensores del T-MEC al tener inversiones en México, Estados Unidos y Canadá.

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Se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo, y vamos a seguir haciendo hacia adelante y confiamos porque además, los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos o bienes que se producen en cadenas de producción que están vinculados con los tres países”, expuso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión deberá conocerse tras la reunión virtual que sostendrán este miércoles los secretarios de Economía de México, Canadá y Estados Unidos. Sheinbaum Pardo confió en que del encuentro pueda surgir un comunicado conjunto. Asimismo, en caso de que Estados Unidos no avale la prórroga, comenzará el procedimiento formal de revisión contemplado en tratado.

Claudia Sheinbaum señaló que, si no prospera la ampliación, esto no significa que el tratado entre automáticamente a revisiones anuales, sino que se activará el mecanismo formal previsto en el propio T-MEC para analizar su funcionamiento y se podrían proponer ajustes.

En caso de que se active la revisión formal, adelantó que, entre el 16 y el 20 de julio viajará a México una delegación del Gobierno de Estados Unidos para continuar las conversaciones con el equipo de la Secretaría de Economía.

La Presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que el T-MEC beneficia a las tres naciones, y destacó que México ha realizado muchísimo trabajo, gestiones y reuniones para llegar a esta etapa. Será este jueves cuando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participe en la conferencia matutina para dar detalles sobre el resultado del encuentro trilateral.