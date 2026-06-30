Gobierno de Sinaloa destina más de 5 mil mdp para garantizar la gobernabilidad financiera de la UAS

El Gobierno del Estado de Sinaloa ha destinado un total de 5 mil 709 millones de pesos en aumentos presupuestales, apoyos extraordinarios y créditos a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) durante el periodo 2021-2026. Esta estrategia financiera, reportada por la Secretaría de Administración y Finanzas, tiene como objetivo primordial garantizar la gobernabilidad financiera de la institución, cubrir adeudos fiscales históricos y expandir la infraestructura educativa en beneficio de miles de estudiantes.

El componente más relevante de esta inyección de recursos corresponde al rescate del adeudo fiscal de la UAS ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual superó los 2 mil 901 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta intervención estatal resultó determinante para proteger la operación de la casa de estudios y dar certidumbre a la nómina universitaria, evitando que la autoridad fiscal ejecutara retenciones directas que habrían afectado severamente la capacidad financiera institucional.

Por concepto de apoyos extraordinarios, la administración estatal ha financiado un acumulado de 3 mil 634 millones 537 mil 419 pesos de 2021 a la fecha. Dichos recursos se distribuyeron en rubros clave como la estabilización de la política salarial con 50 millones de pesos, un fondo de estabilización de finanzas universitarias de 525 millones de pesos acumulado entre 2021 y 2023, y 50 millones de pesos adicionales para la atención de deudas con proveedores. Asimismo, se canalizaron más de 148 millones de pesos directamente a la infraestructura médica para la construcción de la Escuela de Medicina en Guasave y las extensiones de la Facultad de Medicina en Ahome y Mazatlán.

A estas cifras se suman más de 1,682 millones de pesos entregados bajo el esquema de préstamos recuperables, los cuales la UAS se comprometió a devolver y cuya aplicación se orientó a corregir pasivos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cumplir compromisos rezagados. Por otra parte, para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno estatal incrementó en 150 millones de pesos adicionales el monto irreductible en el esquema PARIPASU con la Federación, acumulando un total adicionado de 243 millones 978 mil 173 pesos durante el periodo 2021-2026.

La administración estatal reafirmó que el respaldo a la máxima casa de estudios sinaloense responde a una política de responsabilidad institucional desde el primer día de gestión. Las autoridades subrayaron que "la UAS siempre tendrá el apoyo de la administración pública, pues su labor es fundamental para la formación de profesionistas, la movilidad social y el desarrollo científico, académico y productivo de Sinaloa", consolidando así el fortalecimiento de la educación pública superior en la entidad.