Sheinbaum anuncia programa de 12 acciones en 120 días para fortalecer al ISSSTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en el ISSSTE se implementará el programa emergente de 12 acciones en 120 días para fortalecer el sistema de salud, el cual ya inició en el IMSS y que próximamente se aplicará en el IMSS Bienestar.

Vamos avanzando. Es muy importante que la gente sepa que ya llegó un equipo, que están en mejores condiciones todos los hospitales, centros de salud, que se inaugura un hospital”, destacó.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que con la estrategia de 12 acciones en 120 días se contempla la contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. La conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos.

La adquisición de 75 equipos electromecánicos, mantenimiento de 5 mil equipos de aire acondicionado, de 130 plantas de emergencia, de 87 elevadores y sustitución de 21. La compra de 130 equipos de alta tecnología para 103 unidades médicas: Serán 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos.

El titular del ISSSTE indicó que, sobre el abasto de medicamentos, se busca mantener el porcentaje de abasto general al 97%, al 95% en todas las unidades médicas y al 100% de receta electrónica en las unidades médicas.

Además de concluir obras en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; Hospital General de Chetumal, Quintana Roo; Hospital General “Vasco de Quiroga” en Morelia, Michoacán; la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, Estado de México; las Unidades de Medicina Familiar de Arcelia, Guerrero, de Jiquilpan, Michoacán, y de Paracho, Michoacán, entre otras acciones.

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IMSS rinde informe de avances

En su intervención, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que, como parte de los avances en sus 12 acciones se logró el incremento salarial de 565 mil 339 trabajadoras y trabajadores, así como 370 mil 537 jubilados y pensionados recibieron el aumento del 8%.

Se logró la basificación de 10 mil 939 trabajadores. El titular del Seguro Social celebró que, a la fecha 3 mil 600 ya tienen base, es decir un avance del 33% de la meta.

Para la contratación de médicos se abrirán 2 mil 500 plazas. Este martes 3 de noviembre será publicada en la página: https://medicos-especialistas.imss.gob.mx/.

Zoé Robledo expuso que está en marcha el montaje de 28 tomógrafos, 2 aceleradores lineales ya están en funcionamiento y uno está en proceso, estarán listos a fin de mes 15 angiógrafos, y 67 mastógrafos ya están en operación.

El funcionario federal explicó que, a partir del 16 de noviembre llegarán mil 321 sillones reclinables y están en proceso de compra 6 mil 195 camas de hospitalización y urgencias, 5 mil 851 camillas, mil 977 sillas de ruedas y 800 sillas cama para familiares.

Para la garantía de insumos, material y medicamentos: Se realiza una compra emergente con una inversión de 88.4 millones de pesos. Además de la compra emergente de insumos para cubrir proveedurías. Además, ya inició la colocación de módulos de reporte en 98 hospitales a través de https://recetacompleta.gob.mx y la línea 800 953 2218.

Sobre el rezago quirúrgico, el director del IMSS indicó que se realizaron 561 cirugías en un fin de semana en 20 hospitales.