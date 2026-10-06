Acabamos de vivir el septiembre más cálido desde 1953: SMN

Septiembre de 2026 se ubicó como el septiembre más cálido del registro histórico desde 1953, informó El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En pleno desarrollo del fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico, durante el pasado mes de septiembre se registró una temperatura media de 26.5 grados, lo que representa una anomalía de 2.7 grados por arriba de la climatología 1991-2020, que era de 23.8 grados.

Precipitación Acumulada Septiembre Excélsior / SMN

Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua (CTOH), el SMN destacó que septiembre de 2026 superó la anterior marca del septiembre más cálido reportado en 2023 con 26.4 grados.

Septiembre más cálido Excélsior / SMN

Además, durante el pasado mes de septiembre se presentó una precipitación acumulada de 125.1 milímetros, lo que representó un déficit de 15.3 milímetros o 10.9 por ciento debajo del promedio 1991-2020, para un mes de septiembre (140.4 milímetros).

De esta forma, "se observó el 26° septiembre más seco en los registros desde 1941", agregó el Servicio Meteorológico Nacional.