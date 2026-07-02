Medio ambiente marino, clave para la seguridad y el desarrollo nacional

Para la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el medio ambiente marino es considerado el noveno de los Diez Intereses Marítimos Nacionales, debido a su importancia para la preservación de los ecosistemas costeros y oceánicos, así como para el aprovechamiento sostenible de los recursos vinculados al mar.

Este interés comprende todos los componentes naturales y condiciones que influyen en la productividad, calidad y equilibrio de los ecosistemas marinos y costeros. Su alcance incluye las aguas de mares y océanos, el espacio aéreo ubicado sobre ellas, el fondo marino y su subsuelo, elementos que forman parte de un sistema estratégico para el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país.

La protección de este entorno permite conservar la biodiversidad, mantener el equilibrio ecológico y resguardar recursos naturales que sostienen actividades económicas, turísticas, científicas y sociales.

La conservación de especies prioritarias ocupa un lugar central dentro de esta estrategia. Cuartoscuro

Entre los ecosistemas de mayor relevancia se encuentran los manglares, arrecifes, lagunas, esteros, mares y costas, todos ellos fundamentales para la vida marina y para las comunidades que dependen de estos espacios.

Como parte de las acciones orientadas a su conservación, se realizan tareas de monitoreo ambiental, prevención y control de la contaminación marina, además de protocolos de respuesta ante emergencias ecológicas. Los simulacros para atender derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas forman parte de estas medidas, ya que permiten fortalecer la capacidad de reacción institucional y reducir posibles daños en zonas marinas y costeras.

La vigilancia de las vedas pesqueras y el combate a la pesca ilegal también forman parte de este interés marítimo. Estas labores contribuyen a proteger las poblaciones de especies marinas y favorecen el uso responsable de los recursos pesqueros nacionales.

A ello se suman acciones permanentes de limpieza y saneamiento en playas, manglares y zonas costeras, con el propósito de disminuir la presencia de residuos sólidos y contaminantes que afectan tanto a los ecosistemas como a las poblaciones que viven de ellos.

La conservación de especies prioritarias ocupa un lugar central dentro de esta estrategia. En el caso de las tortugas marinas, se llevan a cabo labores de vigilancia en playas de anidación, protección de nidos, liberación de crías y promoción de la educación ambiental. Estas medidas también se extienden a otras especies de importancia ecológica para los mares nacionales.

Otro componente relevante es la restauración de hábitats mediante Sistemas Arrecifales Artificiales. Estas estructuras favorecen el establecimiento de fauna marina, aumentan la biodiversidad local y generan zonas de refugio para distintas especies. Además, apoyan actividades de investigación científica, monitoreo ambiental, educación y turismo sustentable.

La investigación oceanográfica, el seguimiento de la biodiversidad marina, la protección de áreas de alto valor ecológico y la promoción de una cultura de conservación son herramientas necesarias para fortalecer la gestión integral del medio ambiente marino.

Con estas acciones se busca garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos marítimos nacionales y preservar ecosistemas indispensables para el equilibrio ambiental, la economía costera y el bienestar de las comunidades vinculadas al mar.