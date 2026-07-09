Fraudes con IA representan el 23 % de ataques digitales; 5 estados concentran el 44 % de México

El fraude de identidad se convirtió en una operación coordinada, escalable y cada vez más accesible gracias a la inteligencia artificial. Los fraudes sofisticados con IA ya representan el 23,3 % del total de ataques globales, así lo revela el "Informe de Inteligencia sobre Fraude de Identidad: Tendencias e Insights", elaborado por Unico , la red líder en verificación de identidad en América Latina, en colaboración con la firma de inteligencia de mercado Liminal.

En México, las alertas de fraude se concentran en los principales centros económicos del país. Ciudad de México registra el 13.85 % del total de las alertas, seguida por Veracruz (9,26 %), Estado de México (8,66 %), Jalisco (6,20 %) y Chihuahua (5,95 %). En conjunto, estos cinco estados concentran casi el 44 % de todas las alertas de fraude registradas en el país, reflejo del alto volumen de transacciones digitales y verificaciones de identidad que se realizan en estas entidades.

A nivel global, el fraude digital se consolida como un problema económico de gran escala. El Global Fraud and Risk Outlook 2026 de Liminal proyecta que las pérdidas por fraude en instituciones financieras crecerán más de 120 % hacia 2030, al pasar de US$25 mil millones en 2025 a US$55,3 mil millones. Las pérdidas por fraude financiero ya superan los US$400 mil millones anuales, estima TechRadar (2026).

"La principal transformación ya no está únicamente en la sofisticación tecnológica del fraude, sino en la velocidad con la que las redes criminales comparten herramientas, reutilizan identidades y escalan ataques entre distintas industrias. Hoy las empresas necesitan construir inteligencia colectiva para detectar patrones antes de que el fraude se materialice", señaló Fernando Paulín, CEO de Unico México.

El estudio revela que las barreras de entrada al fraude sofisticado prácticamente desaparecieron. Gracias a herramientas de IA generativa disponibles bajo modelos de suscripción, el costo para ejecutar ataques avanzados cayó más de cien veces; nueve de cada diez especialistas en prevención de fraude consideran que los contenidos sintéticos como deepfakes, documentos manipulados y bots, representan una de las principales amenazas para las organizaciones.

El fraude evoluciona hacia ataques cada vez más sofisticados

Las técnicas utilizadas también evolucionan. Las falsificaciones de complejidad media representan 45.8 % de los intentos detectados, mientras que los ataques más sofisticados, que combinan deepfakes y múltiples métodos de evasión, ya alcanzan 23.3 % del total. Cuando tienen éxito, estos ataques generan pérdidas promedio superiores a US$280 mil por organización; cerca del 20 % supera los US$500 mil, según IRONSCALES.

Ante este escenario, Unico sostiene que las empresas deben evolucionar de modelos aislados hacia una inteligencia antifraude conectada, capaz de compartir señales de riesgo sin comprometer la privacidad de los usuarios.

"Si el fraude opera como una red, la protección también debe hacerlo. La biometría, combinada con inteligencia compartida y análisis continuo del comportamiento, permite identificar a defraudadores recurrentes antes de que vuelvan a atacar otra organización", explicó Davi Reis, vicepresidente de Estrategia de Unico.