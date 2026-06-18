Semar y ANAM aseguran más de una tonelada de corteza de tepezcohuite

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite, cuyo destino final era el Reino de los Países Bajos.

Con estas acciones conjuntas, ANAM y SEMAR fortalecen la seguridad nacional, protegen las cadenas logísticas del comercio exterior y previenen riesgos asociados al tránsito internacional de artículos sensibles.

La mercancía, declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos”, era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets, con origen en México, y programada para ser enviada vía aérea hacia Europa.

Este aseguramiento es resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica que realizan las autoridades mexicanas de forma coordinada en los principales puntos de entrada y salida del país, con el objetivo de impedir que las cadenas logísticas nacionales sean utilizadas para actividades que representen amenazas a la seguridad nacional, la legalidad y el comercio legítimo.

Este tipo de mercancías requiere una supervisión rigurosa debido a que, en determinados contextos, pueden ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos. Cortesía

Si bien el tepezcohuite es una especie vegetal utilizada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación.

Este tipo de mercancías requiere una supervisión rigurosa debido a que, en determinados contextos, pueden ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química, esquemas de simulación comercial o mecanismos de ocultamiento empleados por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.

Asimismo, el manejo irregular de este tipo de productos puede representar riesgos para la salud pública cuando son sometidos a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios establecidos, generando potenciales afectaciones derivadas de la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos.

La actuación estrechamente coordinada entre la ANAM y la SEMAR permitió detectar oportunamente la carga y evitar que abandonara territorio nacional sin la conclusión de las verificaciones correspondientes, fortaleciendo así los mecanismos de control fronterizo y la capacidad del Estado mexicano para anticipar, contener y neutralizar riesgos emergentes.