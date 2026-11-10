Semar rinde homenaje a mujeres navales con exposición en Chapultepec

En reconocimiento a las mujeres que han hecho de la vida naval una vocación de servicio, la Secretaría de Marina (Semar) participa en la exposición “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra”, una muestra artística que retrata el trabajo, los desafíos y las historias personales de quienes desempeñan distintas funciones dentro de la Armada de México.

La exhibición forma parte de las actividades conmemorativas del Día de la Armada de México, que se celebra cada 23 de noviembre, permanecerá abierta al público hasta el próximo 29 de noviembre en la Galería del Jardín Botánico, ubicada en las rejas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

A través de 31 piezas de fotografía y acuarela, los visitantes podrán conocer una faceta poco visible de las mujeres que participan en operaciones navales, aéreas y terrestres, así como las experiencias personales que acompañan su desarrollo profesional dentro de la institución.

La exposición “Mujeres de Mar”, instalada en las Rejas de Chapultepec, reúne 31 obras dedicadas a las integrantes de la Armada de México Semar

El proyecto, impulsado por Di Lo Bueno de México, con el respaldo de Fundación SIMSA y la colaboración de la Secretaría de Marina, busca mostrar que detrás de cada uniforme existen historias de esfuerzo, preparación y vínculos familiares que han sido fundamentales en la trayectoria de las protagonistas.

Bajo el concepto “Detrás de una gran mujer, hay otra”, la exposición también reconoce la influencia de madres, hermanas, compañeras y otras mujeres que han contribuido al crecimiento personal y profesional de las integrantes de las Fuerzas Armadas.

Entre las participantes se encuentran mujeres de distintas jerarquías navales, desde almirantes, capitanes y oficiales hasta personal de clases y marinería. También figuran egresadas de la Heroica Escuela Naval Militar, pertenecientes a los tres cuerpos de mando, quienes desempeñan responsabilidades estratégicas y operativas dentro de la Armada de México.

La exposición “Mujeres de Mar”, instalada en las Rejas de Chapultepec, reúne 31 obras dedicadas a las integrantes de la Armada de México Semar

La muestra cuenta además con la participación de la artista invitada Cynthia Saide, quien se suma a esta iniciativa que utiliza las expresiones artísticas como un medio para dar a conocer las experiencias de las mujeres al servicio del país.

Como parte de las actividades de difusión, 20 de las obras serán reproducidas en billetes conmemorativos de la Lotería Nacional, con lo que las imágenes podrán llegar a distintos puntos del territorio mexicano.

La exposición permanecerá disponible hasta finales de noviembre, ofreciendo al público la oportunidad de conocer las historias de mujeres que, desde diferentes responsabilidades, forman parte de las operaciones y actividades de la Armada de México.