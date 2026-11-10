Pide Evelyn Sánchez respetar paridad de género

Evelyn Sánchez, aspirante a la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tijuana, dijo que defenderá el derecho de las mujeres por votar y ser votadas.

Rechazó el intento del IEEBC de restar espacios a las mujeres en los próximos comicios municipales y legislativos, esto ante la propuesta hecha en la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación por el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), Luis Alberto Hernández Morales.

Dicha propuesta plantea modificar los lineamientos de paridad de género para el proceso electoral 2026-2027, permitiendo que los partidos políticos postulen a una mayoría de hombres en las candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales.

“Hoy las mujeres no solamente participamos en las elecciones, sino también en los gobiernos, en la labor legislativa, en el diseño e implementación de políticas públicas y en la administración e impartición de justicia. Sin embargo, se debe reconocer que como ciudadanos aún enfrentamos el reto de construir una sociedad totalmente incluyente, en la que se garantice la participación de todas y todos los mexicanos en igualdad de condiciones”, afirmó.

Sánchez Sánchez enfatizó que el argumento del consejero —quien sostiene que la representación mayoritaria de mujeres en los últimos periodos significa que ya se cumplió el objetivo de avanzar en su participación— representa un grave retroceso para el proceso democrático y la paridad en el estado. Señaló que las candidaturas obligatorias para mujeres en municipios que ya han sido gobernados por alcaldesas siguen siendo mínimas y la historia demuestra con claridad esta brecha.

Asimismo, cuestionó la intención de eliminar estas obligaciones de postulación mayoritaria para dejar a criterio de los partidos la asignación de candidaturas excedentes, particularmente en los distritos y municipios de menor competitividad electoral. Reiteró que en la actualidad la paridad debe ser el eje rector de la evolución humana y social, indispensable para erradicar la violencia y garantizar los derechos de las mujeres.

Sánchez Sánchez concluyó que este planteamiento al interior del IEEBC tiene un tinte político oportunista y constituye un retroceso inaceptable, recordando que en el Congreso de Baja California, regidurías y alcaldías se ha contado con más de 60 años de un dominio histórico mayoritariamente masculino.