Semar rescata a 198 personas durante "Operación Salvavidas Verano 2026"

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató a 198 personas en el mar y brindó 1,271 atenciones médicas durante la "Operación Salvavidas Verano 2026", desplegada en más de 180 playas de los litorales mexicanos durante la temporada vacacional.

El dispositivo se mantuvo activo del 30 de junio al 30 de agosto como parte del Plan Marina, con el propósito de prevenir accidentes y responder ante emergencias en zonas costeras, puertos y aguas interiores con alta concentración de visitantes.

Para estas labores fueron movilizados 3,436 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil. Las acciones se desarrollaron en los 17 estados costeros del país y en la zona metropolitana, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de la estrategia participaron 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), además de aproximadamente 170 puestos de socorro atendidos por personal de Sanidad Naval.

Para estas labores fueron movilizados 3,436 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil. Cortesía

La Semar dispuso también de 53 ambulancias, 156 vehículos terrestres, 24 buques, 156 embarcaciones menores destinadas a tareas de búsqueda y rescate, así como siete aeronaves.

El despliegue contempló patrullajes en tierra y mar, vigilancia permanente en puntos turísticos y la difusión de recomendaciones para reducir riesgos entre los vacacionistas. Estas acciones estuvieron dirigidas tanto a turistas nacionales como extranjeros que acudieron a las principales zonas de playa durante el verano.

De acuerdo con el balance de la institución naval, el personal encargado del operativo acumuló más de 80 mil 79 kilómetros en recorridos de vigilancia terrestre.

En el ámbito marítimo, buques y embarcaciones de la Armada recorrieron 38 mil 124 millas náuticas, mientras que unidades aéreas efectuaron 20 recorridos de vigilancia.