‘En buen estado’ los 23 mexicanos y seis familiares que salieron de Venezuela tras sismos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los 23 mexicanos y seis familiares residentes en México que arribaron la tarde del lunes en un vuelo procedente de Maiquetía, Venezuela, se encuentran en buenas condiciones.

Todas y todos se encuentran en buen estado”, informó la Cancillería a través de la plataforma X. Asimismo, precisó que “se reunirán con sus familiares”.

Las 29 personas que salieron de Venezuela, “gracias a la estrecha colaboración entre las embajadas de Venezuela en México y la mexicana”, fueron trasladadas en un vuelo de Viva Aerobús, el cual aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Embajada mantiene atención consular

La SRE informó que “nuestra representación en Caracas continúa en contacto permanente con la comunidad mexicana en territorio venezolano; permanece atendiendo los casos de asistencia y protección consular que se han registrado hasta el momento”.

Además, indicó que “informa el estado de las distintas vías comerciales que hay para salir de Venezuela, en caso de que algún connacional así lo requiera”.

Finalmente, la Cancillería señaló que “reiteró su solidaridad y apoyo al pueblo hermano venezolano en estos retadores momentos”.

Las 29 personas que salieron de Venezuela fueron trasladadas en un vuelo de Viva Aerobús del AIFA. X

Brigadistas y ayuda humanitaria a Venezuela

El pasado miércoles Venezuela recibió a 127 nuevos brigadistas y siete canes rescatistas provenientes de México, quienes se suman a los 250 que ya trabajan en el terreno tras el reciente sismo.

El embajador Manuel Castillo Rengifo agradeció este invaluable gesto de solidaridad”, señaló en sus redes la Cancillería de Venezuela.

Este jueves, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que se “ha enviado a Venezuela 71.2 toneladas de ayuda humanitaria”.

Además, “ocho plantas con torre iluminación y panel solar, además 80 kilogramos de material de la Cruz Roja”.

Sheinbaum indicó que “se rescataron dos personas con vida y 40 cuerpos y un perro”. En otro orden, “se han ofrecido mil 411 consultas médicas y de primeros auxilios. En total se han destinado 13.1 toneladas de medicamentos”.