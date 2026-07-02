La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 2 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 2 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de julio: Video completo

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8:02 Horas |

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es seguro viajar a México y no hay ningún problema, luego de que el Reino Unido emitiera una alerta para sus ciudadanos en la que advirtió de los riesgos de las aglomeraciones y robos durante los festejos luego de los hechos que ocurrieron tras el partido entre el Tri y Ecuador en el que cuatro personas murieron.

“A partir de lo que ocurrió de la celebración y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de toda Reforma y al mismo tiempo el llamado a los aficionados, que en el partido tanto en el Zócalo como en los distintos lugares actuar de manera responsable.

“Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable y con el gobierno de la Ciudad de México están haciendo varios mecanismos para evitar aglomeraciones que puedan evitar la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todos los mexicanos”, dijo.

7:43 Horas | En reunión del 20 de julio México planteará cómo podría ser revisión del T-MEC cada año

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que el T-MEC estará vigente hasta 2036 y que en la reunión con sus pares de Estados Unidos y Canadá del próximo 20 de julio planteará cómo podría ser el proceso de revisión del tratado cada año, así como establecer los puntos que ya se resolvieron y en los que hay que avanzar.

"Es el mismo tratado, no se ha modificado, no esperamos que haya modificaciones sustantivas en las próximas conversaciones, salvo los puntos que ya son conocidos y vamos a mantener la posición que México ha tenido, que la posición de México respecto al conjunto de países que negocian con Estados Unidos sea la mejor, que esto siga así, por último que nos pongamos de acuerdo en algo importante, si queremos resolver este déficit tenemos que producir más en Norteamérica", sostuvo.