Semar asegura más de una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de clorhidrato de cocaína y detuvo a ocho personas durante dos operativos realizados en aguas del Océano Pacífico, en inmediaciones de las playas de San José el Hueyate en Chiapas.

La primera acción se llevó a cabo como resultado de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima y aérea.

En este operativo fueron detenidas cuatro personas y se localizaron 29 bultos que contenían 860 paquetes, con un peso aproximado de 860 kilogramos, incluido el embalaje, de una sustancia con características similares a la cocaína.

Las personas detenidas Foto: Especial

En una segunda intervención, elementos navales detectaron una embarcación menor equipada con dos motores fuera de borda, en la que viajaban cuatro tripulantes.

Al realizar la inspección correspondiente, fueron encontrados 13 bultos con 384 paquetes, cuyo peso aproximado fue de 384 kilogramos, también incluido el embalaje.

En ambos casos, el peso ministerial de la droga asegurada deberá ser determinado por las autoridades competentes.

La cantidad será integrada al total de cocaína incautada en operaciones marítimas durante la presente administración, cifra que actualmente ronda las 74 toneladas.

Las ocho personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la embarcación y la presunta droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

En estas acciones participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad ministerial será la encargada de definir la situación legal de los detenidos e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Estos aseguramientos representan una afectación económica aproximada de 263 millones 250 mil pesos para los grupos delictivos. Además, estimó que con esta acción se evitó que alrededor de dos millones 400 mil dosis llegaran a la población.