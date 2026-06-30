"La seguridad no admite divisiones": Maru Campos refrenda coordinación con la Guardia Nacional

En el marco de la ceremonia conmemorativa por el séptimo aniversario de la creación de la Guardia Nacional (GN), efectuada en las instalaciones de la corporación, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván reconoció el valor, la entrega y el compromiso de los elementos que integran esta institución de seguridad pública.

Durante el acto protocolario, la mandataria estatal enfatizó que portar el uniforme de la corporación representa una convicción trascendental de servicio que va más allá de un empleo, pues implica el sacrificio personal y familiar de quienes diariamente eligen el camino de la legalidad para salvaguardar el orden.

“Es gracias a ustedes que hoy, trabajando en coordinación con todas las fuerzas del orden del Estado, podemos hablar de resultados que se traducen en vidas protegidas y familias que duermen con más tranquilidad. Estos resultados significan paz y seguridad para los chihuahuenses; por ello, este es un día de reconocimiento y por supuesto de gratitud”, afirmó Maru Campos, destacando que la seguridad es una responsabilidad compartida que nunca debe admitir divisiones políticas.

Como reflejo de la estrategia de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, la titular del Ejecutivo informó que la entidad cerró el mes de junio con una reducción de casi el 21 por ciento en homicidios dolosos, lo que representa la cifra más baja registrada en este rubro durante los últimos ocho años en Chihuahua.

La ceremonia, que incluyó los correspondientes honores a la bandera y un balance de las acciones más trascendentes de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional desde su fundación en 2019, contó con la presencia de mandos militares y civiles. Entre los asistentes destacaron Israel Caro, coordinador estatal de la GN en Chihuahua; Santiago De la Peña, secretario General de Gobierno; Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado; Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua.