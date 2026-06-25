La Secretaría de Gobernación sostiene encuentro con pueblos originarios

Ciudad de México.- La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que sostuvo un encuentro con personas de distintos pueblos originarios de México.

Desde redes sociales, comentó que la reunión se realizó con el propósito de atender sus demandas.

“Hoy tuvimos un diálogo constructivo con integrantes de pueblos originarios y organizaciones sociales procedentes de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Chiapas, para escuchar y atender sus demandas relacionadas con justicia y derechos humanos” escribió Rodríguez Velázquez.

Además de la titular de gobernación, los subsecretarios de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera y de derechos humanos, Arturo Medina Padilla estuvieron presentes en el encuentro efectuado en las instalaciones de la secreraria ubicada en la calle de Abraham González número 48, de la colonia Juárez, en la Ciudad de México.