Seamore recibe el Premio Iberoamericano de Calidad y Grupo ISA Mención Honorífica en Sostenibilidad Publicitaria

SEAMORE, empresa mexicana especializada en experiencias turísticas, hospitalidad y gastronomía, recibió el Galardón Oro del Premio Iberoamericano de la Calidad 2026, otorgado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid, España.

El reconocimiento fue recibido por el Ing. Hugo César Camou Campoy, Director de Finanzas (CFO) de Grupo ISA, en reconocimiento a la excelencia de su modelo de gestión, innovación, eficiencia operativa y compromiso con el desarrollo sostenible.

SEAMORE forma parte de Grupo ISA y desarrolla experiencias en el sector turístico, gastronómico y de hospitalidad, a través de proyectos como Isla Pasión, en Cozumel, Quintana Roo, y Metate Cabo, en Los Cabos, Baja California Sur. Su modelo de negocio integra calidad en el servicio, conservación ambiental y desarrollo de las comunidades donde opera.

Por su parte, Grupo ISA obtuvo una Mención Honorífica en los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2026, por su proyecto “Modelo de Publicidad Exterior Sostenible: Digitalización, Eficiencia Ambiental y Circularidad en el Ciclo de Vida del Servicio de Grupo ISA”.

Con ambos reconocimientos, SEAMORE y Grupo ISA fortalecen su posicionamiento internacional como empresas mexicanas comprometidas con la excelencia, la sostenibilidad y la generación de valor económico, social y ambiental.