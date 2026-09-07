Primer fin de semana de septiembre reportó 122 homicidios dolosos en el país

Durante el primer fin de semana de septiembre, entre el viernes 4 y el domingo 6, fueron asesinadas 122 personas en el país, de acuerdo con las cifras preliminares que presenta el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el reporte que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), nuevamente Guanajuato fue la entidad con mayor violencia letal, con 13 homicidios dolosos cometidos en este periodo.

Le siguen en la lista Sinaloa con 12 personas asesinadas el fin de semana, Veracruz con 11 casos, Chihuahua con 10 homicidios dolosos; Michoacán, Querétaro y Tabasco, cada entidad con 8 asesinatos.

Baja California, la Ciudad y el Estado de México reportaron 8 casos, por entidad, de acuerdo con el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales.

En Guerrero fueron 5 asesinatos, 4 en Chiapas y Tamaulipas, por estado; y en Jalisco, Morelos, Nuevo León y Sonora se cometieron 3 homicidios dolosos, por estado.

El informe del Gabinete de Seguridad detalló que, en los primeros seis días del mes patrio fueron asesinadas 230 personas, para un promedio de 38.3 casos por día.