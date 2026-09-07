Harfuch anuncia captura de alcalde de Esperanza en Operativo Enjambre en Puebla

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales y estatales ejecutaron el Operativo Enjambre en el municipio de Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas nueve personas, entre ellas el presidente municipal Isaac “N”, presuntamente vinculado con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión y el secuestro.

A través de un mensaje, García Harfuch señaló que la acción forma parte de la política de cero impunidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue realizada de manera coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades del Gobierno de Puebla.

Como parte del despliegue, las corporaciones ejecutaron 23 órdenes de cateo simultáneas en distintos puntos de Esperanza, municipio ubicado sobre el corredor carretero Puebla-Veracruz, una de las rutas con mayor incidencia de robo al transporte de carga.

Además del alcalde, fueron capturados Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del edil, junto con otros presuntos integrantes de la organización delictiva.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett de alto poder, además de 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal equipado con torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

García Harfuch destacó que el operativo representa un golpe importante contra la capacidad operativa de la organización criminal y contra las posibles redes de protección que facilitaban sus actividades ilícitas.

El titular de la SSPC también recordó que esta acción se suma a la reciente detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Las autoridades federales sostuvieron que estas capturas tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, así como de la extorsión en esta región del estado de Puebla.