A cinco años de haber iniciado su administración, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, presentó los resultados de la cuarta evaluación de la plataforma "Cómo Vamos", donde su gobierno obtuvo una calificación general de 80 puntos. El mandatario subrayó que esta cifra consolida una tendencia ascendente respecto al 69 obtenido en 2023 y aseguró que la meta es alcanzar los 90 puntos al cierre de su sexto año.

Durante la emisión de Nuevo León Informa, acompañado por el titular de la Secretaría Técnica, Jesús Reyes, García Sepúlveda señaló que los resultados coinciden con las encuestas ciudadanas y superan el promedio histórico de administraciones pasadas.

"En política, un 80 es como un 100. Ustedes midan a cualquier exgobernador, expresidente, pues que traen 60, 70; por eso llegar a tu quinto año con un 80, estamos muy contentos, muy motivados", afirmó el gobernador.

Desglose por rubros

De acuerdo con el informe presentado, el estado rebasó las metas establecidas en 36 de los 54 indicadores que mide la plataforma. Entre los rubros con mayor puntaje destacan:

Salud y Educación: Ambos sectores alcanzaron una calificación de 100. En educación, se destacó una cobertura del 90% en nivel medio superior y una reducción del 17.2% en el rezago educativo. En salud, la entidad ocupa el primer lugar en esperanza de vida al nacimiento y amplió la cobertura universal gratuita del programa "Cuidar tu salud" a 1.4 millones de beneficiarios.

Ambos sectores alcanzaron una calificación de 100. En educación, se destacó una cobertura del 90% en nivel medio superior y una reducción del 17.2% en el rezago educativo. En salud, la entidad ocupa el primer lugar en esperanza de vida al nacimiento y amplió la cobertura universal gratuita del programa "Cuidar tu salud" a 1.4 millones de beneficiarios. Finanzas y Economía: El rubro financiero obtuvo una calificación de 9.6. El mandatario resaltó un incremento del 87% en los ingresos propios —pasando de 20 mil millones a 40 mil millones de pesos— y un déficit controlado de 3 mil millones de pesos, logrando inversión pública histórica sin adquirir nueva deuda. En economía, con una nota superior a 80, se destacó el primer lugar nacional en formalidad laboral y la baja en la desocupación.

El rubro financiero obtuvo una calificación de 9.6. El mandatario resaltó un incremento del 87% en los ingresos propios —pasando de 20 mil millones a 40 mil millones de pesos— y un déficit controlado de 3 mil millones de pesos, logrando inversión pública histórica sin adquirir nueva deuda. En economía, con una nota superior a 80, se destacó el primer lugar nacional en formalidad laboral y la baja en la desocupación. Seguridad y Medio Ambiente: En seguridad, la calificación subió de 3.6 a 8.1 tras el descenso en homicidios y delitos de alto impacto, respaldado por una Fuerza Civil de 7 mil 700 elementos y el primer sitio nacional en sistemas penitenciarios. En medio ambiente, el estado alcanzó los 65 puntos tras superar la crisis hídrica, liderar en cobertura y calidad de agua potable, y plantar más de un millón de árboles.

Llamado al Congreso y retos en movilidad

Por su parte, Jesús Reyes expuso los avances en el indicador de Gobierno, subrayando una menor percepción de corrupción y mayor participación ciudadana. Asimismo, recordó que el Ejecutivo entregó en tiempo y forma el Paquete Fiscal, por lo que exhortó al Congreso local a construir consensos para aprobar un presupuesto apegado a la Ley de Disciplina Financiera.

Finalmente, el titular de la Secretaría Técnica reconoció que la movilidad sigue siendo un área de oportunidad, aunque resaltó la incorporación de 4 mil 300 nuevos camiones —la flota más grande en la historia de la entidad— y un aumento del 73% en la afluencia de usuarios.