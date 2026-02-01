Rosa Icela Rodríguez pide lealtad absoluta a Claudia Sheinbaum

Durante la 4ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los diputados de ese instituto político lealtad absoluta para la presidenta Claudia Sheinbaum y les recordó que los legisladores oficialistas no tienen derecho a fallar al pueblo de México.

La confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta, no tenemos derecho a fallar. Sigamos su ejemplo (de Sheinbaum) de entrega y trabajo incansable, porque en nuestras manos está consolidar el legado de este movimiento”, puntualizó.

Además, reconoció el trabajo legislativo de la LXVI Legislatura y destacó los avances de la administración federal en gobernabilidad, atención a conflictos sociales, construcción de paz y defensa de los derechos humanos.

Rodríguez destacó que las reformas aprobadas por el Congreso han dado sustento jurídico al proyecto de la Cuarta Transformación, al consolidar derechos sociales, fortalecer la igualdad sustantiva de las mujeres, proteger la soberanía nacional y avanzar en la reforma del Poder Judicial.

+Sobre la reforma electoral

En el tema de la reforma electoral, Rosa Icela Rodríguez, señaló es un tema central en el debate político y social del país. Con el objetivo de escuchar y recopilar las inquietudes y propuestas de la ciudadanía, por lo que se llevaron a cabo una serie de audiencias públicas en diversos puntos del territorio nacional y entre los mexicanos en el extranjero. Este proceso participativo ha permitido que voces de todos los sectores se expresen, garantizando que cualquier iniciativa legislativa refleje la voluntad popular.

“A través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizamos 63 audiencias públicas en todo el país y con nuestros paisanos en Estados Unidos, demostrando con hechos que nuestra prioridad es el diálogo abierto de todos los sectores de la sociedad. “no vendrá de un escritorio, estará nutrida y legitimada por la voz del pueblo”.

“En los foros se recabaron mil 353 propuestas, de las cuales 281 provinieron de la Ciudad de México, 586 de los estados, 100 de Estados Unidos y 376, a través del micrositio oficial para la Reforma Electoral. Hay claridad en los tiempos. El Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas.

Pero, con estos encuentros, avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue a sus curules no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo. Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”.

*mcam