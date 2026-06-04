Rosa Icela Rodríguez reporta avance del Mundial Social con 5 mil 971 murales y 3 mil 958 canchas

A un año del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de México informó que ha impulsado la construcción y rehabilitación de miles de espacios deportivos y la elaboración de murales comunitarios como parte de la estrategia denominada Mundial Social 2026, orientada a fortalecer la convivencia y el tejido social en todo el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que los trabajos se realizan en coordinación con gobiernos estatales y diversas dependencias federales para recuperar espacios públicos, promover la actividad física y fomentar la participación comunitaria mediante expresiones artísticas.

De acuerdo con las cifras presentadas, se han realizado 5 mil 971 murales en las 32 entidades federativas. De ese total, 4 mil 645 fueron coordinados por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), mientras que mil 326 corresponden a acciones desarrolladas directamente por los gobiernos estatales.

Entre los estados con mayor número de murales destacan la Ciudad de México, con 464; Sonora, con 214; Baja California, con 66, y Chiapas, con 64.

Asimismo, se reportó la construcción y rehabilitación de 3 mil 958 canchas deportivas. El desglose indica que la Secretaría de Turismo participa con 86 espacios; la Secretaría de Bienestar con 448; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con mil 200; los gobiernos estatales con 2 mil 174, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 50.

En materia de rehabilitación de espacios deportivos, Nuevo León encabeza la lista con 515 canchas, seguido de la Ciudad de México con 455 y Guanajuato con 301.

A través de sus redes sociales, Rosa Icela Rodríguez señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto encabezado por la Secretaría de Gobernación y respaldado por dependencias federales y gobiernos estatales.

“Suman esfuerzos para recuperar lugares de convivencia, impulsar actividades deportivas, fomentar la expresión artística y fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades de todo el país”, escribió la funcionaria.

La estrategia de Mundial Social 2026 busca que la organización de la Copa del Mundo deje beneficios permanentes en las comunidades más allá de la infraestructura vinculada directamente con los estadios y sedes mundialistas, mediante la recuperación de espacios públicos y la promoción de actividades culturales y deportivas.