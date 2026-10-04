Robots policiales modernizan seguridad en San Luis Potosí

La incorporación de unidades robóticas a las tareas de seguridad en San Luis Potosí fortalece las labores de vigilancia y permite reducir la exposición de policías en zonas de riesgo.

Esta tecnología forma parte de la modernización de las instituciones de seguridad que promueve el Partido Verde, mediante el uso de herramientas tecnológicas para la prevención, investigación y persecución de delitos.

La reforma impulsada por esta fuerza política amplió las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para utilizar tecnología informática, inteligencia, análisis e información estratégica en las labores de investigación y persecución del delito.

La modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024.

Actualmente, San Luis Potosí cuenta con cuatro unidades robóticas conectadas directamente al C5, las cuales están equipadas para realizar tareas de reconocimiento, vigilancia y mapeo en sitios de difícil acceso.

Los dispositivos también permiten obtener información del entorno en tiempo real, lo que facilita la evaluación de posibles escenarios de riesgo antes de que los elementos policiales ingresen a determinadas zonas.

Para operar estas unidades, los elementos responsables recibieron aproximadamente 32 horas de capacitación teórica y práctica en calibración, manejo y utilización de los equipos.

Los robots ya han sido utilizados en campo para explorar espacios donde el ingreso de agentes podría representar un riesgo para su integridad.

El Partido Verde destacó que combinar tecnología con inteligencia y análisis permite a las instituciones de seguridad contar con mayor información para tomar decisiones y fortalecer su capacidad de respuesta.

La fuerza política señaló que continuará impulsando propuestas para modernizar los recursos destinados a la seguridad y contribuir a una actuación policial más segura, eficiente