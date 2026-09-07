‘México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero’: Sheinbaum a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes a la imagen que Donald Trump difundió en Truth Social, en la que México aparece cubierto con elementos de la bandera de Estados Unidos, junto con Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria mexicana aprovechó el inicio del mes patrio para fijar su postura frente a la publicación del presidente estadounidense.

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió Sheinbaum.

El mensaje fue difundido un día después de que Trump compartiera el mapa de Norteamérica sin agregar explicación alguna. En la ilustración, el territorio mexicano aparece integrado visualmente a Estados Unidos mediante franjas rojas y blancas, mientras que la región de Canadá y Alaska muestra un campo azul con estrellas.

La imagen también identifica tanto el Golfo de México como el golfo de California con la denominación “Gulf of America”.

Sheinbaum mantiene el mensaje de soberanía

La respuesta de la presidenta no es nueva en su discurso frente a las presiones provenientes de Washington. Desde el comienzo del segundo mandato de Trump, Sheinbaum ha insistido en que la relación entre ambos países debe desarrollarse sin subordinación.

El sábado, durante un acto en Monterrey, la presidenta había resumido su posición con otra frase: “cooperación siempre, subordinación nunca”.

Ahora, frente a la imagen difundida por Trump, volvió a colocar la soberanía nacional en el centro de su respuesta.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha informado de una respuesta oficial al mensaje de la mandataria mexicana.

De “Golfo de América” a “Nueva América”

La nueva publicación de Trump ocurre después de una serie de controversias relacionadas con los nombres y representaciones geográficas.

En enero de 2025, poco después de asumir nuevamente la Presidencia estadounidense, Trump firmó una orden para promover dentro de su administración el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México.

En aquella ocasión, Sheinbaum respondió mostrando mapas históricos y, en tono irónico, planteó la posibilidad de llamar a Estados Unidos “América Mexicana”.

En los últimos días, Trump también comenzó a promover la idea de llamar “Nueva América” al estado de Nuevo México. El mandatario publicó mapas en los que el nombre del estado aparecía modificado.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó la propuesta y afirmó que el nombre del estado “no es objeto de debate”.

La disputa por las imágenes y denominaciones se produce en un contexto más amplio de tensión entre México y Estados Unidos, particularmente en materia comercial y de seguridad.

Desde enero de 2025, Trump ha amenazado en distintos momentos con imponer aranceles a productos mexicanos y ha cuestionado la estrategia de México frente a los grupos delictivos y el tráfico de drogas.

Sheinbaum ha respondido que la cooperación con Estados Unidos es posible, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.

Esa postura volvió a quedar expuesta después de que Trump declarara el 4 de septiembre que México no tenía nada que ofrecer a Estados Unidos “más que tamales picantes y tomates”. El presidente estadounidense también sostuvo que su país pierde alrededor de 195 mil millones de dólares anuales en su relación comercial con México, aunque dijo que no pretende romper los vínculos económicos y aseguró que mantiene una buena relación con Sheinbaum.

La presidenta mexicana respondió al día siguiente con una fórmula que resume la posición de su gobierno: “cooperación siempre, subordinación nunca”.