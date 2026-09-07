Liz Salgado cuestiona que inversión histórica se traduzca en mejores resultados

El Gobierno reporta cerca de 57 mil millones de pesos de inversión pública para 2026.

• Si la inversión crece, los problemas deberían disminuir; el Segundo Informe no demuestra con claridad que eso esté ocurriendo.

La diputada local panista Liz Salgado señaló que el incremento de la inversión pública que destaca el Gobierno de la Ciudad en su Segundo Informe es positivo, pero no puede presentarse por sí mismo como prueba de mejores resultados.

“El Gobierno presume una inversión histórica y es bueno que la Ciudad tenga más recursos. Pero una inversión histórica no significa automáticamente resultados históricos. La pregunta es si hoy tenemos menos fugas, inundaciones, baches y socavones, y un STC-Metro que funcione mejor”, afirmó.

En agua y drenaje, el Gobierno informa 6 mil 900 millones de pesos y 643 obras y acciones durante el segundo año. Sin embargo, el Informe no permite conocer con la misma claridad cuántas colonias dejaron el tandeo, cuánto disminuyeron las fugas o cuántos puntos recurrentes de inundación fueron resueltos.

Los socavones son otra señal del estado de la infraestructura. En 2025 se registraron 167 casos y una proporción importante estuvo relacionada con fugas y fallas del drenaje; durante 2026 se presentaron nuevos eventos vinculados con infraestructura hidráulica, como los ocurridos en San Ángel Inn y Guadalupe Inn.

En vialidades, el Informe reporta alrededor de 450 kilómetros repavimentados, pero no ofrece indicadores equivalentes que permitan determinar si disminuyeron los baches o la reincidencia de las reparaciones.

En el Metro, el contraste es aún más evidente: mientras el Gobierno presume niveles históricos de presupuesto, las fallas de trenes pasaron de 7 mil 39 a 13 mil 278 en el último año, un incremento cercano al 88 por ciento.

“Si aumenta el presupuesto y también aumentan las fallas, necesitamos saber qué está ocurriendo. El usuario del Metro no viaja en cifras presupuestales: necesita trenes que funcionen y un servicio confiable”, señaló.

Salgado agregó que existe un segundo problema: si el monto de inversión se utiliza como prueba de buena gestión, debe quedar perfectamente claro cómo se integra.

El Informe mezcla cifras del presupuesto 2026 con recursos ejercidos y resultados acumulados desde octubre de 2024. Además, el Gobierno presentó alrededor de 23 mil millones de pesos en infraestructura asociada al Mundial, incluyendo obras de agua, pavimentación, Metro y movilidad que también forman parte de los rubros generales de inversión pública.

“No estamos diciendo que el dinero se haya contabilizado dos veces. Estamos pidiendo claridad: cuánto se aprobó, cuánto se ejerció, qué parte corresponde a las obras del Mundial y, sobre todo, qué resultados produjo.”

La legisladora sostuvo que ése debe ser uno de los ejes de la revisión del Segundo Informe:

“No cuestionamos que se invierta más. Cuestionamos que gastar más se presente automáticamente como sinónimo de gobernar mejor. Si el Gobierno presume 57 mil millones de inversión, debe demostrar dos cosas: dónde está el dinero y qué problemas resolvió.”