Rescatan en Chihuahua a tres hombres presuntamente esclavizados por el crimen organizado

Elementos del Ejército y de la Policía Estatal de Chihuahua rescataron a tres hombres que fueron presuntamente esclavizados por integrantes del crimen organizado para trabajar en la siembra y trasiego de droga en el municipio de Coyame del Sotol.

Los rescatados aseguraron que podría haber más personas en la misma situación, ya que varias fueron llevadas con engaños bajo la promesa de que trabajarían en un rancho agrícola.

Los hombres declararon que eran sometidos a largas jornadas de trabajo, que no les daban comida y que en todo momento estaban custodiados por hombres armados.

Especial

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, declaró que el rescate inició el pasado 22 de junio, cuando a través del sistema C7 se recibió el reporte sobre varias personas retenidas en una zona despoblada del municipio de Coyame del Sotol, por lo que se desplegó una aeronave para realizar labores de reconocimiento aéreo, logrando ubicar a tres personas en el sitio señalado.

Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas, así como a factores de altitud y temperatura, no fue posible efectuar la extracción en ese momento. Ante ello, la tripulación descendió apoyo humanitario consistente en agua, alimentos y una nota con instrucciones precisas para facilitar el rescate al día siguiente.

Durante la mañana de este miércoles 24 de junio se activó un operativo interinstitucional terrestre y aéreo en coordinación con la Defensa.

A las 7:15 horas despegó nuevamente la aeronave Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con personal especializado a bordo, logrando poner a salvo a las tres personas, quienes presentaban signos de deshidratación.