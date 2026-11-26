Durante la conferencia “Animales en peligro y la consciencia de su sufrimiento”, realizada en el marco del Foro Internacional Ambiental en San Luis Potosí, algunos de los temas principales que se trataron fue el garantizar las condiciones adecuadas para proteger y asegurar una vida digna para los animales.

El foro contó con representantes de distintas naciones, lo que permitió que se pudieran abordar diversas visiones y reflexionar sobre la necesidad de ampliar los alcances de la protección animal.

Frank Habineza, senador de Ruanda y copresidente de Global Greens (Verdes Globales), subrayó que la protección animal debe garantizar condiciones de vida adecuadas, así como procurar su bienestar y desarrollo.

“Es por ello que es muy importante lo que se menciona en su ley, es muy importante cuidar de los animales, porque ellos pueden desaparecer por completo”, dijo.

Por su parte, Keiko Ogata, coordinadora del Partido Verde en Japón, abordó la importancia de conciliar el desarrollo de las energías renovables con la conservación de la biodiversidad.

“Por supuesto, las energías renovables son necesarias, pero el desarrollo de estas debe ser sustentable”, remarcó.

Asimismo, el secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, en representación de México, destacó los alcances de la recientemente aprobada Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que sienta las bases para homologar los criterios de protección animal en todo el territorio nacional.

Para finalizar, Sesma Suárez, recalcó la importancia de extender las acciones de protección y bienestar a la fauna silvestre, los animales de producción y aquellos utilizados con fines educativos y científicos, además de los animales de compañía.