FGR realizará peritaje de incendio en refinería de Dos Bocas: Sheinbaum

La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, opera con normalidad tras el incendio registrado ayer en una barda perimetral que dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que se encargará de realizar la investigación.

En su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta dijo que debido a que hubo pérdidas humanas por el incendio registrado la mañana de ayer la FGR realizará el peritaje para determinar qué originó el fuego en la parte exterior de la refinería.

La refinería de Dos Bocas opera con normalidad tras el incendio al exterior. Cuartoscuro

"Fue en la parte exterior de la refinería, hacia el puerto, hacia la sifón. Como hubo pérdida de vidas humanas entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación, ellos tienen que hacer el peritaje de lo que ocasionó este incendio", comentó.

La presidenta dijo que hubo una lluvia "muy intensa" previamente y al parecer se registró "un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo" y fue tras la precipitación que por alguna causa se originó el incendio, por lo que reiteró que será hasta tener el peritaje que se sabrá qué fue lo que sucedió.

Sheinbaum mencionó que una de las víctimas era una trabajadora de Pemex, mientras que las otras cuatro personas que fallecieron pertenecían a una empresa externa a la petrolera. La empresa del estado detalló que las víctimas que no pertenecían a ella transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro.

Vista exterior de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Cuartoscuro

Reubicarán escuela cercana a refinería

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que una escuela cercana a la refinería de Dos Bocas será reubicada a petición de padres y madres de familia pese a que en el dictamen técnico se descartó que presentara algún problema o que se necesitará cambiar su ubicación.

"Se realizó el dictamen técnico para ver lo de las afectaciones y salió que no se requiere reubicar; sin embargo, pedí a Pemex que ayudaran a reubicar la escuela porque es una petición de los padres y madres de familia, más que nada decía que por contaminación del aire", dijo.

Incendio ocurrió tras desborde de aguas aceitosas

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que tras las fuertes lluvias registradas en Tabasco hubo un desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, las cuales se estancaron y posteriormente se registró la ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

La empresa petrolera aseguró que coopera con las autoridades para determinar las causas del incendio y expresó sus condolencias por el fallecimiento a los familiares y amigos de las cinco personas, entre ellas una de sus trabajadoras.

Además, indicó que brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes para garantizr que reciban la atención necesaria.

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