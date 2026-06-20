Recuerdan homicidio de sacerdotes jesuitas

Este sábado se realizó una misa en honor a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como al guía de turistas Pedro Palma, quienes fueron asesinados a tiros por un narcotraficante hace cuatro años en Cerocahui, municipio de Urique, en la sierra tarahumara de Chihuahua.

La conmemoración reunió a autoridades civiles, representantes de la Iglesia católica, integrantes de la Compañía de Jesús y habitantes de la región, quienes recordaron el legado de servicio, acompañamiento y compromiso comunitario que distinguió a los clérigos en la Sierra Tarahumara.

A la ceremonia y misa acudió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ya que el homicidio se dio durante su primer año de gestión .

La Gobernadora refrendó el acompañamiento institucional a las localidades de la región serrana en esta jornada de memoria y reflexión.

Autoridades y comunidad rarámuri participaron en la misa de recuerdo a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en Cerocahui en 2022. Gobierno de Chihuahua

La funcionaria aseguró que desde los lamentables hechos que se suscitaron en 2022, "su administración ha mantenido un estrecho seguimiento en la región para atender las necesidades más apremiantes de la población."

Dijo que, "estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud”.

La comunidad rarámuri participó en una procesión acompañada por danzas tradicionales tarahumaras, una expresión cultural y espiritual que simboliza la oración y el anhelo de paz para los pueblos de la zona.

Actualmente la realidad que enfrentan las comunidades serranas es de pobreza extrema y de constante violencia y desplazamientos forzados por la presencia de grupos criminales y de narcotraficantes.