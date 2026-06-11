Quitan trámites para acelerar inversiones; esperan proyectos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances en la reducción de trámites para la apertura de empresas, que facilitará las inversiones en el país.

Durante la rueda de prensa se informó que hay 22 proyectos de inversión que ya tienen el visto bueno de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, los cuales implican 8 mil millones de dólares de inversión.

“Esta oficina de la Presidencia de la República para la promoción de las inversiones, en este momento, es para las inversiones grandes, las que son de más de dos millones de pesos. Pero va a ir bajando para que las empresas medianas tengan también acceso a poder resolver sus trámites en 60 días máximo.

El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de todos los trámites para que puedan iniciar su inversión”, puntualizó.

Respecto de la apertura de pequeños negocios, el gobierno federal convocó a los municipios del país a reducir la cantidad de trámites que solicitan y pasar de siete licencias a seis avisos, donde sólo se mantiene la licencia de venta de bebidas alcohólicas. Con ello, se reducen hasta en un 84 por ciento los requisitos para abrir un establecimiento y, de 60 días, se autorizan en uno.

“Entonces, en este momento hay 71 municipios; invitamos a todos los municipios del país a que se incorporen en esta plataforma. El objetivo es que en 24 horas un pequeño establecimiento pueda tener su resolución de que ya puede iniciar su operación sin prácticamente ningún trámite, y si hay algún pago de derechos, que se haga también de manera electrónica”, explicó la Presidenta.