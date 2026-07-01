Reanudar relación con ecuador “no es así nada más”, presidenta defiende ruptura con Ecuador

Tras el triunfo de la selección mexicana contra la de Ecuador en el Mundial de Fútbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió no comparar el rompimiento diplomático con dicho país y la justa deportiva.

Es un triunfo de la selección, eso es muy importante, porque no debemos ser oportunistas de decir otra cosa, es una gran Selección, salió a jugar y hay algo muy especial que es el orgullo de ser mexicano. Ahí sí, y eso es lo que vivimos hoy en México, no se vivía en otras épocas”, manifestó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo defendió la decisión del gobierno de México por mantener la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, al considerar que fue muy grave la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la embajada de México en Quito.

Hay que recordar que México rompió relaciones con Ecuador porque invadió la embajada mexicana en aquel país. Las sedes diplomáticas son como un pedacito de territorio en ese país, la embajada de Estados Unidos es como un pedacito del territorio de la unión americana, o la representación”, equiparó.

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La mandataria aseguró que cualquier país habría roto relaciones ante una acción de esa naturaleza y expresó que el quiebre asumido desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue vigente.

Es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave y por eso no hay relaciones con Ecuador”, manifestó.

La primera presidenta del país Claudia Sheinbaum se pronunció por no politizar el triunfo de la selección mexicana y afirmó que el triunfo debe quedarse como una alegría deportiva. Afirmó que México vive un momento de orgullo nacional y dicho éxito debe atribuirse a los jugadores y a la selección.

En cuanto a la posibilidad de restablecer relaciones con Ecuador, la titular del Ejecutivo dijo que el tema será abordado posteriormente y que deberán considerarse varias condiciones.