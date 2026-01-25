Realiza IMSS inversión histórica de casi 300 mdp para fortalecer la capacidad operativa

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó la conclusión del programa de sustitución total de 178 montacargas en el territorio nacional, realizado mediante una inversión histórica cercana a 300 millones de pesos (mdp), con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y garantizar el abasto oportuno de insumos médicos en beneficio de los derechohabientes.

Durante la reinauguración del almacén del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Ciudad de México Sur, donde se movilizan más de 25 toneladas de insumos y medicamentos al día, el titular del Seguro Social explicó que durante muchos años no se había renovado este tipo de vehículos, esenciales para el almacenamiento y abasto de las unidades médicas.

Precisó que estos montacargas son indispensables para maniobrar y movilizar medicamentos, material de curación y otros insumos médicos, colocarlos en estantes y transportarlos hacia los vehículos que abastecen las unidades médicas de Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención, además de guarderías del IMSS.

El director general del IMSS señaló que todos los equipos son eléctricos, de alta calidad y de fabricación estadunidense. Cortesía

Zoé Robledo subrayó que la renovación se realizó en tres etapas:

En 2022, con la sustitución de 56 unidades. En 2024, con la entrega de 80 montacargas en representaciones estatales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE). En 2025, con 42 equipos para almacenes de Nivel Central, incluidos los que operan en el nuevo almacén del OOAD Ciudad de México Sur.

Destacó que esta inversión cercana a los 300 mdp, garantiza la operatividad de equipos que, aunque no son tan visibles como las ambulancias, son fundamentales para el abasto oportuno en el Seguro Social.

Hay cosas que no se ven, pero que se sienten a la hora de una operación que va mejorándose y va renovándose rápidamente”, aseguró.

Finalmente, el director general del IMSS señaló que todos los equipos son eléctricos, de alta calidad y de fabricación estadunidense.

