La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 7 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 7 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:10 Horas | SRE pide a FGR solicitar al FBI información sobre su participación en operación para detener a El Mayo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar formalmente al FBI "mayor información" sobre su participación en la operación que derivó en la captura de Ismael El Mayo Zambada, quien fue trasladado por la fuerza hacia Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, informó el canciller Roberto Velasco Álvarez.

Lo anterior se desprende luego de que en medios de comunicación se diera a conocer que el avión utilizado en el traslado de El Mayo de Sinaloa hacia Estados Unidos sería exhibido en un museo de Texas en una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia.

8:05 Horas | Segob acusa a EU de hacer acuerdos con narcos tras pacto con Los Chapitos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que lo más relevante del caso de la detención de Ismael El Mayo Zambada es que Estados Unidos hizo acuerdo con la delincuencia organizada luego de que cambiara la medida cautelar a Ovidio Guzmán López, sin que el gobierno de México fuera informado previamente, además de recibir a 17 de sus familiares en territorio estadunidense.

"Lo más relevante y en su caso quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie", dejó claro la titular de la Segob.

La funcionaria presentó una cronología del caso desde la captura de Ovidio Guzmán López, el 5 de enero de 2023 y su posterior extradición en septiembre desde ese mismo año, hasta el cambio de la medida cautelar y la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Rosa Icela Rodríguez dijo que tras conocerse del traslado de El Mayo a Estados Unidos se pidió información y el entonces embajador Ken Salazar afirmó que ninguna agencia del gobierno de ese país intervino; sin embargo, la información más reciente contradice esa versión.

"De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional", puntualizó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 7 de julio: Video completo