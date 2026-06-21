Con máximo júbilo reciben a Rafa Marín en Cancún durante una celebración que reunió a familias por el Día del Padre

Cancún, Quintana Roo.— La tarde encontró en el campo de los Venados de la Región 102 algo más que una celebración. Bajo el calor persistente de junio y entre saludos, abrazos y familias enteras ocupando cada espacio disponible, centenares de familias se reunieron para conmemorar el Día del Padre en un encuentro convocado por los diputados locales Andrea González, Ricardo Velazco y Alberto Batún, así como por el diputado federal Humberto Aldana. El ambiente tuvo el pulso de las reuniones que todavía conservan un carácter comunitario: niñas y niños corriendo entre las sillas, adultos compartiendo conversaciones largas y la música marcando el ritmo de una fecha profundamente significativa.

La llegada de Rafa Marín como invitado especial, fue recibida entre muestras de profundo entusiasmo y cercanía. A su paso, saludó a los efusivos asistentes, estrechó manos y dedicó tiempo a conversar con quienes se acercaban para compartir alguna historia o simplemente intercambiar unas palabras. La escena estuvo acompañada por un ambiente pletórico que más tarde se transformó en baile colectivo cuando los asistentes respondieron al ritmo del grupo misical de Los Papys, convirtiendo el encuentro en una máxima celebración de la convivencia y de los vínculos que sostienen la vida cotidiana de Cancún.

Más allá del carácter festivo, la jornada pareció girar alrededor de un mismo elemento: la familia como espacio de encuentro y de construcción social. En una ciudad formada por personas llegadas de distintos lugares del país, donde generaciones enteras levantaron hogares a partir del trabajo diario, la solidaridad, la responsabilidad y el sentido comunitario aparecieron como valores compartidos entre los asistentes; principios que muchos consideran indispensables para fortalecer el tejido social.

Durante su intervención, Rafa Marín hizo énfasis en las experiencias personales y familiares. “Hoy no vengo a hablar de cargos ni de política. Vengo como hijo, como padre y como un hombre que sabe que detrás de cada familia hay historias de esfuerzo, sacrificio y amor que pocas veces se cuentan”, expresó ante los asistentes. Más adelante señaló que “ser padre no significa tener todas las respuestas. Significa estar presente; aprender a escuchar; levantarse cada mañana con la decisión de cuidar, orientar y acompañar”.

El mensaje también se detuvo en la historia misma de la ciudad y en quienes la han construido durante décadas. “Cancún es una ciudad construida por mujeres y hombres que llegaron con sueños, que trabajaron desde temprano y que hicieron de este lugar el hogar de sus hijos”, dijo. Y cerró con una reflexión que encontró eco entre los presentes: “Sigamos construyendo familias unidas y una comunidad donde nadie se sienta solo. Porque cuando una familia encuentra apoyo, también se fortalece Cancún y se fortalece Quintana Roo”. Mientras el sonido de la música volvía a ocupar el espacio y las familias seguían compartiendo la tarde, el encuentro dejó una imagen difícil de ignorar: una ciudad que, aun en medio de sus transformaciones, continúa encontrando en la convivencia y la comunidad algunos de sus puntos de encuentro más sólidos.