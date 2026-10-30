Protestan por un año de suspensión del juez Sergio Sigales; exigen justicia

Con pancartas, consignas y un pastel con la leyenda “365 días de injusticia”, simpatizantes del juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido se manifestaron este viernes frente al Tribunal de Disciplina Judicial, en avenida Insurgentes Sur, para exigir respuestas sobre la suspensión de su cargo.

La protesta se realizó con motivo del primer aniversario de la medida disciplinaria, impuesta el 31 de octubre de 2025. Los participantes vistieron de negro como símbolo de luto por la justicia y desplegaron mantas y carteles en defensa de la independencia judicial y del debido proceso.

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“ La justicia no se disciplina” y “La justicia no se somete, se defiende” fueron algunos de los mensajes exhibidos durante la concentración, en la que también se pidió esclarecer el caso y revisar las actuaciones del órgano disciplinario.

Los manifestantes cuestionaron la falta de respuestas y señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento contra el juzgador. En las pancartas también se leyeron mensajes como “Sin jueces independientes no hay democracia” y “El caso Sigales exige justicia, no silencio”.El caso del juez

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Sergio Sigales, quien cuenta con una trayectoria de 25 años en la carrera judicial, fue suspendido después de que se cuestionara una decisión que tomó durante una guardia en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, el 19 de octubre de 2025.

Ese día, el juez determinó no imponer prisión preventiva oficiosa a un imputado identificado como José Alfredo N., acusado de posesión de drogas y de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En declaraciones publicadas por EL PAÍS, Sigales sostuvo que su caso tiene motivaciones políticas y lo vinculó con sus criterios judiciales y con la política de seguridad en Colima.

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La suspensión convirtió a Sigales en el primer juzgador sancionado por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano creado con la reforma judicial para investigar y sancionar faltas de integrantes del Poder Judicial.

Durante la manifestación, los asistentes reiteraron su exigencia de que se esclarezcan las circunstancias de la suspensión y se garantice el respeto a los derechos del juez.

La concentración concluyó con el llamado a mantener la exigencia de justicia y a defender la independencia de quienes imparten justicia en México.