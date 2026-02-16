CFEnergía y Transition Industries pactan suministro gas natural para proyecto Mexinol

CFEnergía, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Transition Industries LLC firmaron un contrato de suministro de gas natural a largo plazo para el proyecto Pacífico Mexinol (Mexinol), que se construye cerca de Topolobampo, en el estado de Sinaloa.

El acuerdo garantiza aproximadamente 160 millones de pies cúbicos diarios (MMcfd) de gas natural, insumo estratégico para la producción de metanol ultra bajo en carbono, elemento central del modelo industrial del proyecto.

De acuerdo con lo informado por las compañías, el gas será suministrado por CFEnergía a precios de mercado, utilizando infraestructura existente y con abastecimiento proveniente de Estados Unidos.

El contrato está sujeto a condiciones habituales, pero su firma habilita formalmente el inicio de la fase de construcción y confirma el calendario para que Mexinol entre en operación entre finales de 2029 y principios de 2030.

Este paso reduce riesgos de suministro y fortalece la viabilidad financiera del proyecto ante inversionistas y compradores internacionales.

La mayor planta de metanol

Una vez en operación, Mexinol —subsidiaria de Transition Industries LLC— proyecta convertirse en la instalación de productos químicos ultra bajos en carbono más grande del mundo.

La capacidad estimada contempla la producción anual de aproximadamente 1.8 millones de toneladas métricas de metanol azul y 350,000 toneladas métricas de metanol verde.

La inversión supera los 3,300 millones de dólares, posicionando al complejo como uno de los proyectos industriales más relevantes en América Latina vinculados a la transición energética y descarbonización industrial.

Según Rommel Gallo, CEO de Transition Industries, el contrato refuerza la competitividad industrial de largo plazo de México, impulsa el desarrollo bilateral con Estados Unidos y generará exportaciones y consumo por más de 4,000 millones de dólares en gas natural estadounidense.

Estratégico en el Pacífico y alianza con Japón

La ubicación del proyecto, cerca del Puerto de Topolobampo en el municipio de Ahome, fortalece su perfil exportador hacia mercados del Pacífico, particularmente Asia.

La empresa japonesa Mitsubishi Gas Chemical (MGC), con sede en Tokio, se comprometió a adquirir aproximadamente 50% de la producción total, lo que garantiza demanda ancla y estabilidad comercial de largo plazo.

Este esquema consolida a México como proveedor confiable de metanol limpio para economías industriales que buscan reducir su huella de carbono, incluyendo Japón.

Impacto económico en Sinaloa

Mexinol proyecta generar más de 6,000 empleos durante la fase de construcción en Sinaloa y al menos 450 empleos permanentes directos e indirectos en etapa operativa.

El proyecto también contempla el uso de aguas residuales municipales tratadas, en lugar de agua de mar u otras fuentes naturales, alineándose con estándares ambientales internacionales y prácticas de economía circular.

La estrategia prioriza talento local y busca detonar un ecosistema industrial regional vinculado a la industria química mexicana y la innovación tecnológica.

Con el suministro de gas asegurado, Mexinol entra formalmente en etapa de ejecución, consolidándose como un activo industrial estratégico en América del Norte y un referente en la producción de combustibles y químicos de bajo carbono.

Transition Industries, con sede en Houston, Texas, desarrolla proyectos de metanol e hidrógeno con emisiones netas cero, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático y fortalecer cadenas industriales sostenibles.

La combinación de inversión extranjera, integración energética con Estados Unidos y demanda asiática posiciona a Mexinol como un proyecto clave dentro del mapa global de la descarbonización industrial y la transición energética.

asc